Motorola Edge 40 Pro verschijnt in Nederland voor 899 euro

Motorola’s nieuwste vlaggenschip is nu verkrijgbaar in Nederland voor 899 euro. De smartphone is op voorraad bij verschillende webwinkels en heeft high-end specificaties.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 40 Pro kopen in Nederland

De Motorola Edge 40 Pro is nu te koop bij meerdere Nederlandse webwinkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee 100 euro duurder dan de Edge 30 Pro, die vorig jaar voor 799 euro werd uitgebracht. De Edge 40 Pro is daarentegen wel een stukje uitgebreider dan zijn voorganger.

Je kan bij verschillende webwinkels terecht om de Motorola Edge 40 Pro in huis te halen. De smartphone is natuurlijk los te koop, maar je kan ook gaan voor een Edge 40 Pro met abonnement. Daarbij kun je kiezen uit alle bekende providers die in Nederland actief zijn. In de prijsvergelijker hieronder verzamelen we de beste deals.

De Motorola Edge 40 Pro is overigens alleen in het zwart verkrijgbaar. Wil je het toestel toch in een andere kleur, dan moet je uitwijken naar de officiële Motorola-website. Het bedrijf verkoopt daar ook een donkerblauwe versie van de Edge 40 Pro.

Over de Motorola Edge 40 Pro

De Motorola Edge 40 Pro beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2-processor en daarmee hoort ‘ie bij de snelste Android-telefoons van dit moment. Dit is de krachtigste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daarnaast beschikt de Moto-telefoon over 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Een geinige feature van de Edge 40 Pro heeft te maken met het scherm. De zijkanten zijn afgerond en lichten op als je een notificatie krijgt. Deze feature heet ‘Edge Lights’. Het display is 6,67 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 165Hz. Daardoor is het beeld erg vloeiend, wat je merkt als je flink gaat scrollen of geoptimaliseerde games speelt.

Dan de camera’s van de Edge 40 Pro. Het toestel heeft er in totaal vier. De hoofdcamera maakt foto’s in maximaal 50 megapixel en beschikt over optische beeldstabilisatie. Ook aanwezig is een 50 megapixel-groothoeklens, waarmee je ‘uitgezoomde’ plaatjes schiet. Een 12 megapixel-telelens (met 2x optische zoom) en 60 megapixel-selfiecamera maken het plaatje compleet.

Een belangrijke verbetering van de Motorola Edge 40 Pro ten opzichte van zijn voorganger is de oplaadsnelheid. Het toestel wordt geleverd met een 125 Watt-stekker, waardoor je ‘m in iets meer dan twintig minuten volledig kan vullen. Draadloos opladen is ook mogelijk, alsmede het opladen van andere apparaten – zoals je oordopjes.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Motorola Edge 40 Pro. Wil je op de hoogte blijven? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Het laatste nieuws over Motorola: