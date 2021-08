Met deze 4 smartphones ben je klaar voor het nieuwe schooljaar (ADV)

Begin het schooljaar goed met een nieuwe smartphone en de beste accessoires van OPPO! In het kader van ons maandthema ‘Back to School’ zetten we vier toestellen op een rij die tussen 16 en 29 augustus extra scherp geprijsd zijn.

Terug naar school met OPPO!

Deze maand staat Android Planet helemaal in het teken van ‘Back to School’! We geven tips, zetten de beste smartphones op een rij en schrijven achtergrondverhalen en opiniestukken. Daarom wijzen we je ook graag op de OPPO back-to-school-actie. Tussen 16 en 29 augustus profiteer je van aantrekkelijke kortingen in de OPPO e-store, maar ook bij winkels als MediaMarkt, Bol.com, Mobiel.nl, Coolblue en Ritel.

We pikken vier OPPO-smartphones uit alle aanbiedingen. Daarnaast kijken we naar de wearables en oordopjes die OPPO aanbiedt. Ga voor de perfecte start van jouw schooljaar!

1. OPPO A15

De OPPO A15 is een ergonomisch ontworpen smartphone met een mooi 3D Curved Design. Het toestel beschikt over een drievoudige camera op de achterkant. De primaire camera heeft een resolutie van 13 megapixel, die met behulp van kunstmatige intelligentie haarscherpe foto’s oplevert. Met de 2 megapixel-macrocamera kun je bloemen of insecten fraai vastleggen en de 2 megapixel-dieptesensor zorgt voor perfecte portretten.

Het grote 6,52 inch-scherm van de OPPO A15 is zeer geschikt voor het bekijken van je favoriete series, zelfs in fel zonlicht. Dat houd je dankzij de grote accu van 4230 mAh bovendien tot wel 16 uur vol. Je kiest uit de kleuren Mystery Blue en Dynamic Black.

Tussen 16 en 29 augustus is het toestel afgeprijsd van 119 voor 99 euro bij onder andere de OPPO e-store, Mediamarkt, Bol.com, Mobiel.nl, Coolblue en Ritel.

2. OPPO A53

Het eerste wat opvalt als je de OPPO A53 bekijkt, is het 90Hz-display. Het 6,5 inch-scherm ververst de pixels 90 keer per seconde. Scrollen door je sociale media, het bekijken van video’s en het spelen van games ziet er daardoor een stuk soepeler uit. Je zit bovendien nooit voor het einde van de dag met een lege batterij, want de accu heeft een capaciteit van maar liefst 5000 mAh. Met de 18 Watt-snellader zit de batterij ook in een mum van tijd weer vol.

Ook de OPPO A53 heeft een AI Triple Camera op de achterkant, waarmee je in elke situatie een scherpe foto schiet. Bovendien beschikt het toestel over handige camerafuncties, waaronder Portret Bokeh en Dazzle Color Mode. Verschillende filters voegen een stukje flair toe aan jouw foto’s en video’s.

Tussen 16 en 29 augustus is het toestel afgeprijsd van 179 voor 149 euro bij onder andere de OPPO e-store, MediaMarkt, Bol.com, Mobiel.nl, Coolblue en Ritel.

3. OPPO Reno4 Z

Ga voor stijl met de OPPO Reno4 Z. Deze smartphone beschikt over een fraai Reno Glow-design en een Dimensity 800-processor met 5G-ondersteuning. Dat zorgt voor een lager stroomverbruik en dus voor meer plezier. Het toestel heeft daarnaast een 120Hz-display. Het 6,57 inch-scherm ververst jouw content 120 keer per seconde voor een zeer soepele kijk- en game-ervaring.

Met de innovatieve camerafuncties van de OPPO Reno4 Z schiet je schitterende foto’s. Dankzij 4-in-1 pixel binning van de 48 megapixel-hoofdcamera laat de lens bijvoorbeeld meer licht binnen. Daarnaast beschik je over een groothoeklens van 8 megapixel waarmee je gebouwen of groepen mensen vastlegt. Is de nacht gevallen? Geen zorgen, door de Ultra Dark Modus schiet je zelfs in het donker heldere plaatjes. Met de dubbele frontcamera maak je tot slot veelzijdige portretten.

Tussen 16 en 29 augustus is het toestel afgeprijsd van 329 voor 299 euro bij onder andere de OPPO e-store, Mediamarkt, Bol.com, Mobiel.nl, Coolblue en Ritel.

4. OPPO Find X3 Neo 5G

De OPPO Find X3 Neo 5G combineert innovatieve technologie met een stijlvol uiterlijk. Zo staat de krachtige Snapdragon 865-chip in combinatie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte garant voor zeer goede prestaties. Je kunt dankzij de snelle 5G-processor al je favoriete games aan. Die zien er op het 6,55 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz bovendien beter uit dan ooit.

Is de grote accu van 4500 mAh eindelijk leeg? Met OPPO’s SuperVOOC 2.0-techniek laad je de batterij razendsnel op. Je hoeft slechts vijf minuten accusap te tanken om weer vier uur series te kunnen kijken! Na 35 minuten zit de accu zelfs weer helemaal vol.

Qua camera’s heeft OPPO flink uitgepakt met de Find X3 Neo. De primaire 50 megapixel-lens heeft een erg grote sensor, waardoor je zelfs in het donker snel scherpstelt en kraakheldere foto’s maakt. Met de 13 megapixel-telelens haal je het beeld moeiteloos dichterbij. Wil je juist uitzoomen? Dan kies je voor de groothoeklens met een resolutie van 16 megapixel. Bloemen of insecten leg je van dichtbij vast met de 2 megapixel-macrocamera.

Tussen 16 en 29 augustus is het toestel afgeprijsd van 749 voor 699 euro bij onder andere de OPPO e-store, Mediamarkt, Bol.com, Mobiel.nl, Coolblue en Ritel.

Wearables en oordopjes van OPPO

Om jouw Back to School-pakket helemaal compleet te maken, heeft OPPO ook wearables in het assortiment. Met de voordelige OPPO Band kun je je workouts en gezondheid nauwkeurig bijhouden. Bovendien gaat hij tot wel 12 dagen mee op een acculading. Op zoek naar een allround wearable? Kies dan voor de OPPO Watch, die met zijn grote amoled-scherm een echt verlengstuk is van je smartphone.

Wil je je jouw muziek in de hoogste kwaliteit beluisteren? Kijk eens naar het brede assortiment OPPO Enco-oordopjes. Je geniet van helder geluid, ook als je een telefoongesprek voert. Veel modellen beschikken over actieve ruisonderdrukking, waarmee je herrie van buitenaf weg kunt filteren.

Acties van OPPO

De Back to School-campagne van OPPO is hét moment om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Je profiteert tussen 16 en 29 augustus van aantrekkelijke kortingen op diverse toestellen. Volg de website en @OPPONederland op social media voor meer informatie en inspiratie.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO.