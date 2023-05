De fanatieke hardloper haalt met de Garmin Forerunner 945 altijd de finish. Hier lees je alles wat je moet weten over dit slimme hardloophorloge.

Garmin Forerunner 945: dit moet je weten

De Garmin Forerunner 945 voorziet je van alles wat je nodig hebt om optimaal te presteren. Houd je hartslag in de gaten, zowel tijdens als na je hardloopsessie. Je ontvangt namelijk een melding op je pols zodra je hartslag in rust te hoog blijft. Verder check je het zuurstofniveau van je bloed. Je menstruatiecyclus heeft ook invloed op prestaties, dus ook dat is bij te houden op dit slimme horloge.

Verschillende functies zorgen ervoor dat je precies weet hoe laat je finisht, hoe je er tijdens het rennen voorstaat en hoe je conditie is verbeterd ten opzichte van vorige sessies. Het horloge laat het je weten als je optimale conditie bereikt is of als je overtraind bent. Natuurlijk is er een ingebouwde gps-module aanwezig, zodat je altijd precies kunt bijhouden waar je gelopen hebt.

Dankzij de verschillende ingebouwde activiteitenprofielen ga je ook eens voor een andere sport, zoals zwemmen of klimmen. Tal van kaarten zijn al op de smartwatch opgeslagen, maar daar zijn je eigen routes ook aan toe te voegen. Dagelijks ontvang je gratis aanbevelingen voor work-outs die gebaseerd zijn op je sportgeschiedenis en niveau. Deze zijn geheel aan te passen aan jouw doelen.

In het dagelijkse leven betaal je al je aankopen met de Forerunner 945 dankzij Garmin Pay en ontvang je je smartphone-meldingen op je pols. Muziek bedien je vanaf je horloge en bovendien blijf je altijd veilig. De Garmin Forerunner gaat op één acculading twee weken lang mee. Heb je daarbij GPS en muziek constant aanstaan, dan houdt hij het zo’n 10 uur vol. Gebruik de UltraTrac-modus om energie te besparen en ook de langste races uit te kunnen rennen.

Kleuren en prijs

De Garmin Forerunner 945 is te verkrijgen in verschillende uitvoeringen. Heb je genoeg aan de standaardversie, dan betaal je 499,99 euro voor de zwarte variant. Om je smartphone helemaal thuis te kunnen laten, schaf je de smartwatch aan met LTE-ondersteuning. Daarbij heb je de keuze uit de witte of zwarte variant voor een adviesprijs van 599,99 euro.