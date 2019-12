Google Android devices vergelijken

Google werd in 1997 opgericht door Larry Page en Sergey Brin, twee promovendi aan de universiteit van Stanford. Het aanvankelijke doel van het bedrijf was om het internet doorzoekbaar te maken en dankzij de kracht van de software duurde het niet lang voordat Google de populairste zoekmachine ter wereld werd. Google is een verbastering van het woord ‘googol’, oftwel een 1 met honderd nullen. Sinds 2002 bestaat er een Nederlandse versie van Google, dat één van de populairste websites is in ons land.

Google heeft het internet doorzoekbaar gemaakt en gerangschikt met behulp van het PageRank-algoritme. Dit bepaalt aan de hand van citaten en verwijzingen wat de waarde van websites is. Hoe meer (goede) links een website ontvangt, des te meer stemmen en autoriteit deze krijgt toegedicht. Tevens speelt de waarde van de pagina die doorverwijst een rol. Des te waardevoller de doorverwijzing en het aantal verwijzingen, des te hoger een website scoort in Google. Echter, een hoge PageRank betekent niet dat de pagina bij alle zoekopdrachten hoog scoort.

Nexus en Pixel

Google brengt elk jaar één of meerdere smartphones uit. Dit doet het bedrijf doorgaans in samenwerking met een andere fabrikant, waarbij Google voornamelijk voor de software zorgt. Deze toestellen zijn voorzien van stock-Android, waarbij dus geen onnodige aanpassingen zijn gemaakt. De eerste serie smartphones van Google was de Nexus-lijn, die in 2010 startte met de HTC Nexus One en in 2015 eindigde met de Nexus 6P, die werd gefabriceerd door Huawei.

In 2016 startte Google met de Pixel-lijn, waarbij het bedrijf meer invloed had tijdens het productieproces, al werden de Pixel en Pixel XL wel door HTC gemaakt. Doordat Google bij de hardware flink betrokken is geweest, is het meer een echte Google-telefoon. Het voordeel van Pixel- en Nexus-toestellen is dat ze altijd stock-Android draaien en als eerste updates ontvangen.

Elk jaar nieuwe toestellen

De Nexus-apparaten genoten jaren een ongekende populariteit onder Android-fanaten, maar helaas is Google gestopt en verder gegaan met de Pixel-lijn. De eerste Nexus-telefoon verscheen in 2010: de HTC Nexus One. Deze smartphone draaide initieel Android 2.1 (Sinclair), en werd later de eerste telefoon met Android 2.2 (Froyo).

Daarna volgde de Samsung Nexus S, die eind 2010 samen met Android 2.3 (Gingerbread) werd gelanceerd. Daarna volgde de Samsung Galaxy Nexus (Android 4.0), die later de update naar Android 4.3 (Jelly Bean) kreeg.

De laatste Nexus-smartphones die zijn uitgebracht zijn de Nexus 5X en 6P. De 5X was de opvolger van de populaire Nexus 5, terwijl de Nexus 6P door zijn 5,7 inch-scherm en vlotte specificaties hoge ogen gooide. Het toestel was wel een stukje duurder.

Waar we voorheen vrij lang op nieuwe Android-versies moesten wachten, is het tegenwoordig veel makkelijker om als eerste updates te krijgen. Heb je een Nexus- en Pixel-apparaat, dan kun je je inschrijven voor het bètaprogramma van Google. Heb je je aangemeld, dan ontvang je als eerste nieuwe testversies van Android, zodat je direct met nieuwe features aan de slag kunt.