Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan zou een Google telefoon echt iets voor jou kunnen zijn. De Amerikaanse techgigant maakt smartphones in verschillende segmenten en dus vergelijk je op Android Planet gemakkelijk en snel alle modellen.

Waarom een Google telefoon kopen?

Google maakt sinds een aantal jaar smartphones die op het eigen besturingssysteem draaien: Android. De meeste toestellen die het merk uitbrengt bevinden zich in het middenklasse- of high end-segment.

Er zijn diverse voordelen bij het aanschaffen van een Google Pixel telefoon. De grootste daaraan is de software-ondersteuning: de smartphones krijgen vaak als één van de eersten nieuwe Android-versies en belangrijke veiligheidsupdates. Ook belooft Google voor smartphones uit 2023 of recenter een updatebeleid van maar liefst zeven jaar.

Goed om te weten is dat het merk zelf chipset produceert voor de smartphones. In de meeste gevallen zijn deze krachtig genoeg om vrijwel elke app en game te kunnen draaien. Daarnaast mag je ook goede camera’s en een prima accuduur verwachten.

Welke Google telefoon past bij mij?

Google brengt diverse Pixel-smartphones uit, met elk zo een eigen specialiteit. Wat mag je precies van elke versie verwachten? We zetten het hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

De ‘reguliere’ Pixel

De ‘reguliere’ Pixel is het instapmodel dat vaak tegelijkertijd met de Pro wordt aangekondigd. Het toestel mag wat compacter zijn, maar onder de motorkap is ‘ie vaak met vrijwel hetzelfde uitgerust als het Pro-model. Wel krijg je een camera en wat werkgeheugen minder.

Pixel Pro en Pro XL

De Google Pixel Pro-telefoons zijn vaak voorzien van drie camera’s op de achterkant en meer werkgeheugen onder de motorkap. Ook wil het nog weleens zo zijn dat de oplaadsnelheid hoger is. Het formaat is echter meestal hetzelfde als bij het instapmodel, tenzij je voor de Pixel Pro XL kiest.

Pixel Pro Fold

Net als Samsung en Motorola brengt ook Google inmiddels vouwbare smartphones uit. Deze vallen onder de Pixel Pro Fold-serie. Je mag van de foldables vergelijkbare hardware verwachten als bij de Pixel Pro-toestellen, maar wel een ruim scherm aan de buitenkant én dubbel zo groot aan de binnenkant. Pixel Fold-smartphones zijn daarnaast ook vaak voorzien van meer werkgeheugen en uitstekende camera’s.

Pixel a-serie

Waar de nieuwe generatie Pixel- en Pixel Pro-smartphones vaak richting het einde van de zomer worden aangekondigd, mag je de Pixel a-serie juist vaak in het voorjaar erna verwachten. Deze serie van Google wordt ook wel gezien als de ‘betaalbare’ versie van het instapmodel dat eerder is uitgebracht. Je vindt de Pixel a-smartphones vaak terug in het middensegment qua prijs.

Waarom Google telefoons vergelijken?

Ga je op zoek naar een nieuwe smartphone, dan wil je vaak goed oriënteren welke echt bij jou past. Met de prijsvergelijker van Android Planet zie je gemakkelijk welke toestellen er momenteel verkrijgbaar zijn en filter je eenvoudig op al jouw wensen.

Zo kan je gemakkelijk alle Google telefoons vergelijken door te filteren op releasejaar, opslagruimte, prijs, kleur en meer. Een groot voordeel is dat de prijzen elk uur opnieuw worden opgehaald van alle bekende webwinkels en providers in Nederland: zo weet je te allen tijde waar je nu het goedkoopst bestelt.

Extra handig is dat je zowel losse toestellen als een combinatie met abonnement kan vergelijken. Het kan namelijk in veel gevallen zo zijn dat je een Google Pixel goedkoper aanschaft in combinatie met een abonnement.

Ben je al klant bij een provider voor internet en/of tv? Dan profiteer je vaak vaak van combinatievoordeel. Zoek dus zeker naar jouw provider in de vergelijker om extra korting te krijgen.

Losse Google telefoon of met abonnement: wat past bij jou?

Twijfel je of je jouw nieuwe Pixel telefoon los of met abonnement wil kopen? Kijk dan goed naar wat het beste bij jou past. Kan en wil je bijvoorbeeld de smartphone in één keer betalen, of past een vast bedrag per maand beter bij jouw situatie?

Let op: bij een abonnement met toestel ga je in principe een lening aan en krijg je mogelijk te maken met een BKR-registratie. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, maar heeft wel invloed op bijvoorbeeld het kunnen afsluiten van je hypotheek in de nabije toekomst. Het bedrag wat je dan kan lenen is lager: houd hier dus goed rekening mee. Een manier om een BKR-registratie te voorkomen is om je toestel direct af te betalen bij het afsluiten van je abonnement.

Een groot voordeel bij een smartphone los kopen is dat je zelf kan kiezen welk sim only-abonnement je kiest. Vaak kan je het abonnement zelf samenstellen en voor een lage prijs voordelig bellen en internetten. Afhankelijk van jouw situatie kan een losse Google telefoon met sim only goedkoper zijn dan met een abonnement.

Echter kan je bij de combinatie met abonnement in veel gevallen profiteren van flinke kortingen op de aanschaf van je telefoon. Providers en shops geven extra korting waardoor je een Pixel smartphone nog voordeliger bestelt. Ben je al klant bij een provider voor internet en/of tv? Dan krijg je vaak nog meer korting op data of een nieuwe telefoon.

Veelgestelde vragen over een Google Pixel telefoon kopen

Wat zijn de voordelen van Google telefoons? Schaf je een Google Pixel aan, dan zijn er diverse voordelen. Zo krijg je vaak als één van de eersten de nieuwste Android-versies en beveiligingspatches. Ook hebben Google smartphones vaak goede camera’s, een prima accuduur en zit er goede hardware onder de motorkap. Wat is de beste Google telefoon? Er zijn diverse fijne Google telefoons die we van harte aanraden. We zetten de beste toestellen op een rijtje:



Beste compacte Google telefoon: Pixel 9

Beste high end Google telefoon: Pixel 9 Pro

Beste vouwbare Google Pixel: Pixel 9 Pro Fold

Beste middenklasse Google telefoon: Google Pixel 9a

Hoe vaak worden de prijzen in de vergelijker bijgewerkt? De prijzen in de smartphone-vergelijker worden elk uur opnieuw ingeladen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de beste deals te zien krijgt. Kan ik ook mijn abonnement bij mijn huidige provider verlengen? Wil je een Google Pixel combineren met een abonnement, maar wel bij je huidige provider blijven? Dat is gewoon mogelijk! Kies bij je gekozen Pixel telefoon voor de provider waar je nu bij zit en check gemakkelijk alle verlengdeals die verkrijgbaar zijn.

