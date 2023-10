Google Pixel Watch 2 kopen: hier vind je de beste prijs

Let op: de Google Pixel Watch 2 is nog niet te koop. De smartwatch wordt waarschijnlijk op het Google-event op 4 oktober aangekondigd, waarna de pre-order periode van start gaat. De pakketbezorger zal naar verwachting op 12 oktober met de eerste horloges op pad gaan.

De Google Pixel Watch 2 is het tweede slimme horloge dat Google uitbrengt en ziet er wederom minimalistisch en chique uit. Hij is een tikkeltje duurder dan het voorgaande model, de Google Pixel Watch, maar in ruil daarvoor krijg je verschillende verbeteringen. Gebruik de prijsvergelijker op deze pagina om de beste deal voor de Watch te vinden.

Dit moet je weten wanneer je een Google Pixel Watch 2 wil kopen

Het scherm van de Google Pixel Watch 2 meet 1,2 inch en is dus relatief klein. Om dat display ligt een fysieke draairing, waarmee je door menu’s scrolt of het volume aanpast. De Pixel Watch 2 draait op een kale versie van Google’s eigen Wear OS. Je gebruikt daardoor de software precies zoals Google het ontworpen heeft.

De processor is wat sneller geworden en dat komt ook de accuduur ten goede. Alleen de wifi-variant is in Nederland te verkrijgen. Liever de lte-versie? Dan moet je uitwijken naar Duitsland of gebruik maken van grijze import.

Voor wie is de Google Pixel Watch 2 het meest geschikt?

Aangezien de Google-smartwatch een relatief klein scherm heeft, is ‘ie het meest geschikt voor mensen die houden van een elegant formaat om hun pols. Omdat de software en het design simpel is gehouden, is ‘ie perfect voor mensen die gaan voor een minimalistische stijl. En natuurlijk werkt de Pixel Watch 2 het beste samen met een Pixel-smartphone, maar hij gaat ook uitstekend samen met andere Android-telefoons.

Bovendien heeft Google onlangs Fitbit overgenomen en dat merk je. Het horloge zit bomvol sensoren die we al zagen op de bekende activity trackers van Fitbit.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker staat de voordeligste aanbieding altijd bovenaan. Als je alleen geïnteresseerd bent in de beste prijs dan ben je dus snel klaar. Prijzen kunnen verschillen per kleur. Heb je het liefste de grijsgroene variant, dan gebruik je de filteropties.

Je ziet dan alleen nog het aanbod dat bij jouw voorkeur past. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding om direct naar de juiste pagina van de betreffende webshop te gaan. Daar bestel je de Google Pixel Watch 2 dan zoals je dat gewend bent.