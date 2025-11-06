Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd!

Motorola Edge 70 kopen met Ben abonnement

Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Motorola Edge 70
1/12
  • Vergelijk alle 8 abonnementen van Ben
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je Ben abonnement
  • Betrouwbaar Odido 5G-netwerk
  • Krijg heel veel extra's met klantvoordeel
Start vergelijken
Ontdek welk Ben abonnement in combinatie met de Motorola Edge 70 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Motorola Edge 70 met Ben abonnement vanaf € 29,00 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Ben aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Motorola Edge 70 deal met Ben abonnement.
8 resultaten vanaf € 29,00
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
200 min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,21
€ 307,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
200 min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,21
€ 295,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,71
€ 307,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 30,00 p/m
Eenmalig toestel: € 10,00
Gemiddeld p/m: € 30,62
€ 309,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 30,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 30,71
€ 319,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 31,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 31,21
€ 319,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
200 min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 31,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 31,71
€ 331,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
512 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 33,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 33,21
€ 343,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

