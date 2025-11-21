Motorola Edge 70 review: slanke smartphone is geen lichtgewicht

De Motorola Edge 70 is erg dun en licht, maar het prijskaartje is een beetje aan de forse kant. Wij hebben de slanke smartphone uitgebreid voor je getest, dus check snel de review!

Dit is de Motorola Edge 70 review

2025 is het jaar dat grote smartphonemerken met écht dunne toestellen komen. Daar is de Samsung Galaxy S25 Edge een goed voorbeeld van en ook Apple bracht met de iPhone Air een extreem dun en licht toestel uit. Nu doet Motorola een duit in het zakje met de Edge 70. Die is slechts 5,99 millimeter dun en met 159 gram opvallend licht.

Ideaal voor als je een groot scherm fijn vindt, maar niet zit te wachten op een telefoon die zwaar en lomp aanvoelt. Het is Motorola bovendien gelukt om een grote accu in de dunne behuizing van de Edge 70 te proppen. Wat de smartphone met een adviesprijs van 799 euro nog meer te bieden heeft, lees je in deze review.

Het reviewmodel van de Edge 70 is ter beschikking gesteld door Motorola.

In het kort

We zijn best enthousiast over de Motorola Edge 70. Het slanke toestel ligt heerlijk in de hand en voel je nauwelijks in je broekzak. Net als bij andere extra dunne smartphones zijn er wel enkele concessies gedaan. Zo is de processor minder krachtig en ontbreekt een zoomcamera. Ook is het updatebeleid van Motorola niet zo goed als dat van de concurrentie.

Niet drie, maar twee camera’s

Als je naar de achterkant van de Motorola Edge 70 kijkt, denk je waarschijnlijk dat de telefoon drie camera’s heeft. Toch zijn het er maar twee: Motorola kiest voor een 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens, waarbij die derde ‘camera’ eigenlijk een lichtsensor is. Voor de telelens was vermoedelijk geen plek meer.

De meeste foto’s maak je natuurlijk met de hoofdcamera en die doet zijn werk goed. De lens schiet scherpe plaatjes met veel details en een goed contrast. De Edge 70 heeft soms de neiging om iets te verzadigde kleuren vast te leggen, al is het ‘effect’ gelukkig ook niet extreem.

De 50 megapixel-groothoeklens legt vergelijkbare foto’s als de hoofdcamera vast. Kiekjes zijn ietsjes minder scherp, maar je moet goed kijken om het verschil te zien. De vervorming aan de randen valt gelukkig ook mee. In het donker heeft de groothoeklens – zoals wel vaker – het lastiger, omdat ‘ie minder licht opvangt. Hij maakt echter betere foto’s dan de stokoude groothoeklens die Samsung in de S25 Edge gebruikt. Daar heeft de Moto duidelijk een streepje voor.

Groothoeklens Hoofdcamera 5x zoom

Groothoeklens Hoofdcamera 2x zoom

De Edge 70 heeft zoals gezegd geen telelens om optisch mee in te zoomen. In plaats daarvan kun je tot 20x digitaal inzoomen, maar de kwaliteit gaat dan hard achteruit. In de camera-app zie je ook een knopje om het beeld 2x dichterbij te halen en dat levert gelukkig prima foto’s op.

Ontwerp en scherm

De belangrijkste feature van de Motorola Edge 70 is natuurlijk de extra dunne behuizing. Het toestel is slechts 5,99 millimeter dik, en daarmee iets minder slank dan de Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 millimeter) en iPhone Air (5,6 millimeter). De Edge 70 is daarentegen met een gewicht van 159 gram wel het lichtst.

De Edge 70 is in de praktijk dan ook heerlijk licht, zeker voor een smartphone met een groot 6,7 inch-scherm. Dat merk je meteen als je de telefoon vasthoudt, maar ook als je ‘m in je broekzak stopt. Je voelt het toestel bijna niet zitten; soms hadden we het gevoel dat we de Edge 70 kwijt waren. Het went overigens na een tijdje wel, maar dat is logisch.

De dunne behuizing maakt de Moto overigens niet extra kwetsbaar. De smartphone voelt stevig aan en kan bovendien tegen water, stof en extreme temperaturen. Het design zelf ziet er ook strak uit. Voor de kleuren werkt Motorola samen met de experts van Pantone, net als bij sommige eerdere Edge-toestellen.

Zoals je op de foto’s in de review ziet, hebben wij de ‘Bronze Green’-uitvoering van de Edge 70 getest. De achterkant is donkergroen en heeft een nylon-achtige afwerking met een subtiel ribbeltje. Een geinig detail is dat de ringen rond de camera’s een ander kleurtje hebben. Dit geldt ook voor de aan/uit-knop. Wij vinden het er wel tof uitzien, maar je moet er wel van houden. We kunnen ons voorstellen dat je het iets te veel vindt opvallen.

Hardware: niet écht high-end

Kijken we naar de interne hardware, dan is de Motorola Edge 70 een beetje een vreemde eend in de bijt. Bij een prijskaartje van 799 euro verwacht je waarschijnlijk een razendsnelle processor, maar de Edge 70 moet het doen met een Snapdragon 7 Gen 4-chip. Dat is meer een midranger.

De Edge 70 is daarmee minder krachtig dan veel andere smartphones in deze prijsklasse, al gaat het ook te ver om de telefoon langzaam te noemen. Het Motorola-toestel presteert stiekem gewoon prima, waarbij we geen haperingen hebben gezien of lang moesten wachten op het starten van games of apps.

Daar komt bij dat de smartphone lekker veel werkgeheugen (12GB) en opslagruimte (512GB) heeft. Het is niet mogelijk om de opslag zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Verder is de Edge 70 uitgerust met stereospeakers, maar die zijn niet fantastisch. Als je het volume omhoog gooit, klinkt muziek al snel schel.

Fijn is dat de Motorola Edge 70 uit de doos meteen op Android 16 draait, de nieuwste versie van het geliefde besturingssysteem. Motorola kiest niet voor een volledig schone versie van Android, maar komt behoorlijk in de buurt. De software is licht aangepast en ziet er bijvoorbeeld anders uit dan op Pixel-toestellen, maar is fijn in gebruik.

Minder prettig is dat Motorola bloatware op de Edge 70 zet en dat zien we liever niet bij een smartphone van 799 euro. Bij het installeren probeert de telefoon je bijvoorbeeld games aan te smeren. Gelukkig kun je de overbodige applicaties gewoon weer verwijderen, maar vreemd is het wel.

Dan het updatebeleid. De Motorola Edge 70 krijgt in de toekomst vier grote upgrades en wordt dus tot en met Android 20 bijgewerkt. Beveiligingspatches verschijnen zes jaar lang, wat betekent dat je tot en met oktober 2031 verzekerd bent van software-ondersteuning. Dat is niet per se slecht, maar er zijn fabrikanten die meer en langer updates uitrollen. In dit prijssegment ligt de lat inmiddels hoger.

Motorola zet al een tijdje flink in op Moto AI, een eigen set features met kunstmatige intelligentie. De Edge 70 heeft zelfs een fysieke knop waarmee je Moto AI activeert, terwijl je met de aan/uit-knop Gemini kunt oproepen.

Dat blijft toch een beetje vreemd en verwarrend. Daarnaast is Gemini een stuk completer en werkt de AI simpelweg beter, waardoor je Moto AI al snel links laat liggen. De fysieke knop is helaas ook niet te koppelen aan een andere app.

Grote batterij in dun jasje

Extra dunne smartphones hebben, juist omdat ze zo dun zijn, vaak minder plek voor de accu. Daarom heeft de Samsung Galaxy S25 Edge bijvoorbeeld een kleine 3900 mAh-batterij. Motorola heeft echter een 4800 mAh-accu in de Edge 70 weten te proppen, omdat het bedrijf gebruikmaakt van silicium-koolstof-technologie.

Dat zorgt voor een relatief grote batterij en een goede accuduur, waarbij je bij normaal gebruik altijd wel het einde van de dag haalt. Ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent, zul je niet zo snel naar een stopcontact hoeven te zoeken. Dat heeft Motorola echt knap gedaan.

De Edge 70 kan snelladen met maximaal 68 watt, net als veel andere Moto’s. Sommige merken doen dit (veel) sneller, maar het is ook zeker niet slecht. Een hele oplaadbeurt neemt zo’n drie kwartier in beslag, mits je de juiste stekker in huis hebt. Die krijg je tot het einde van dit jaar trouwens cadeau bij de Edge 70, wat mooi meegenomen is.

Ook kun je de Motorola Edge 70 draadloos opladen en dat gaat – zoals wel vaker – een stuk langzamer. De telefoon haalt een snelheid van maximaal 15 watt. Prima voor ‘s nachts, maar om de Edge even snel van wat stroom te voorzien heb je echt een kabel nodig. Motorola levert overigens een Qi2-hoesje mee met de Edge 70, waardoor je ook magnetische accessoires kan gebruiken.

Conclusie Motorola Edge 70 review

Motorola levert met de Edge 70 een knap staaltje techniek af. De smartphone is bijna even dun als de Samsung Galaxy S25 Edge, maar heeft toch een flinke accu die het veel langer volhoudt. Ook niet onbelangrijk is dat de telefoon er strak uitziet en lekker in de hand ligt.

Wel zijn er enkele zaken om rekening mee te houden. De chip hoort eigenlijk niet bij een smartphone van 799 euro, er ontbreekt een zoomcamera en het is jammer dat Motorola bloatware op het toestel zet. Het updatebeleid kan ook nog beter.

Dat maakt de Motorola Edge 70 absoluut geen slechte telefoon, maar we hebben wel het gevoel dat je vooral veel betaalt voor die extra dunne behuizing. Als je dat niet zo belangrijk vindt, dan is 799 euro een smak geld. Als je een dunne en lichte smartphone wél cruciaal vindt, dan is de Edge 70 een prima optie.

Motorola Edge 70 kopen

Zoek je een dunne smartphone en ben je van plan om de Motorola Edge 70 te kopen? Dat kan! Het toestel heeft een adviesprijs van 799 euro en is in drie kleuren verkrijgbaar: Bronze Green (groen), Gadget Grey (donkergrijs/blauw) en Lily Pad (lichtgroen).

Tot en met het einde van 2025 krijg je een accessoirebundel cadeau, bestaande uit de Moto Buds Loop-oordopjes, Moto Tag, Moto Watch Fit-smartwatch en een 68 watt-snellader. De beste prijzen voor een los toestel of de Edge 70 met abonnement check je via de vergelijker hieronder.

Alternatieven

Is de Motorola Edge 70 toch niet helemaal wat je zoekt? We zetten hieronder een aantal alternatieven op een rijtje die misschien beter bij je passen.

Samsung Galaxy S25 Edge

Een logisch alternatief voor de Motorola Edge 70 is de Samsung Galaxy S25 Edge. Het dunne toestel van Samsung lanceerde met een torenhoge adviesprijs van 1249 euro, maar is inmiddels gigantisch in prijs gedaald. Je koopt de S25 Edge nu voor € 599,-.

De smartphone is nog ietsjes dunner dan de Edge 70, beschikt over snellere hardware en een beter updatebeleid. De accuduur valt helaas tegen en de telefoon heeft de neiging om flink warm te worden.

De Samsung Galaxy S25 Edge

Motorola Edge 60 (Pro)

De Motorola Edge 60 Pro is weliswaar niet zo dun als de Edge 70, maar op andere gebieden doet ‘ie nauwelijks iets onder. Hij heeft snelle hardware, een grotere accu die sneller oplaadt, een extra zoomcamera én een mooi design. Het updatebeleid is dan wel weer minder goed, al betaal je ook de helft minder: € 379,-.

Wil je écht veel besparen, dan kun je de reguliere Edge 60 overwegen. Het toestel is minder slank én langzamer, maar heeft wel een extra camera, een luxe ontwerp met gebogen schermranden en een goede accuduur. Je koopt ‘m voor € 239,-, dus je bespaart zo honderden euro’s.

Samsung Galaxy S25

Als je vooral een handzame telefoon wil, dan is de normale Samsung Galaxy S25 een optie. Het toestel is ongeveer net zo licht als de Edge 70 en niet eens zoveel dikker. Houd er wel rekening mee dat de S25 een veel kleiner 6,2 inch-scherm heeft en dat de accu snel leegloopt en niet zo rap oplaadt. Je betaalt € 595,- voor de Galaxy S25.

