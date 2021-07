Is het nou erg om je accu leeg te laten lopen? Kan snelladen kwaad? Wij zetten weetjes over de accuduur van je smartphone op een rij.

Accuduur weetjes: alles over laden

Natuurlijk wil je dat de accu in je smartphone zo lang mogelijk meegaat. Er bestaan echter veel mythes over accugebruik. Dat komt grotendeels doordat er vroeger andere soorten batterijen in telefoons werden gebruikt met hele specifieke regels. Daarom zetten we enkele accuduurweetjes voor je op een rij.

1. Je hoeft je nieuwe smartphone niet eerst uren op te laden

Heb je een splinternieuwe smartphone gekocht? Dan denk je mogelijk dat je deze eerst urenlang moet opladen voordat je het toestel kunt gebruiken, om zo een gezonde start met de accu te maken. Dat is niet het geval. Die mythe komt van mobiele telefoons van vroeger, toen batterijen nog een geheugen hadden. Haal je smartphone gewoon uit de doos en gebruik hem.

2. Snelladen is niet slecht voor de accu

Er is een slimme manier bedacht om de levensduur van je accu te sparen tijdens het snelladen. Enkel de eerste 50 tot 70 procent van de accu wordt namelijk razendsnel opgeladen. Het laatste stuk gaat langzamer, om zo elk risico op schade te vermijden.

3. Je accu kan niet te vol of te laag

Een andere mythe over de accu in je smartphone, is dat je deze kunt overladen door je smartphone na 100% nog in het stopcontact te laten. Misschien vat ie dan wel vlam? Dat is absoluut niet het geval. De accu in je smartphone is zo ontworpen, dat overladen niet mogelijk is.

Tevens kan het ook geen kwaad om de accu van je smartphone leeg te laten lopen. Zodra je smartphone op 0% procent zit en uitvalt, is de accu stiekem nog niet helemaal leeg. Dat is pure beveiliging.

4. Tussen 20 en 80 procent is het beste

Hoewel 0% of 100% niet schadelijk is voor je accu, staat de accu wel onder de meeste spanning als deze volledig is opgeladen of leeg is. Wil je de levensduur van je accu zo lang mogelijk verlengen, zorg dan dat je het percentage zoveel mogelijk tussen de 20% en 80% houdt.

5. Kort laden is niet erg

Je smartphone even kort opladen voor twintig procent extra accu is niet schadelijk voor de levensduur van je accu. Deze levensduur wordt namelijk bepaalt door het aantal laadcycli. Dat betekent hoe vaak de accu honderd procent gebruikt. Dat kan ook vijf keer twintig procent zijn.

6. Temperatuur heeft invloed op de accuduur

De temperatuur heeft invloed op hoe goed de accu in jouw telefoon zijn werk kan doen. De beste omstandigheden voor de lithium-ion-batterij in jouw smartphone is tussen de 0 en 35 graden. Is het heel koud buiten, dan krijgt de accu het moeilijker en lijkt deze sneller leeg te lopen. Gebruik jij je smartphone in de kou, dan slijt de accu tevens sneller. Ook kan je smartphone zomaar uitvallen. Pas als het toestel weer is opgewarmd kan deze dan weer worden aangezet.

Aan de andere kant kan de accu ook te warm worden. Bijvoorbeeld door lang in het zonlicht te liggen. Ook kan je accu door de hitte sneller slijten. Bij extreme verhitting kan de accu zelfs in brand vliegen.

7. De accuduur bepaal je via je smartphonegebruik

Met je smartphonegebruik bepaal je zelf hoeveel stroom je verbruikt. Zet bijvoorbeeld de helderheid van je scherm lager en gebruik de donkere modus van apps om langer met de batterij te doen. Kies tevens voor minder notificaties en luister geen muziek via de speaker. Check deze en andere tips om je accu te besparen.

