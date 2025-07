Hier trainen topatleten om jouw smartwatch te verbeteren

Wat hebben een indoor ski-band, slagzwembad en fiets-loopband te maken met het slimme horloge om je pols? Dat lees je hier.

Huawei gezondheidcentrum in Finland: dit moet je weten

Heb je je ooit afgevraagd hoe het kan dat je smartwatch – met een beperkt aantal sensoren om één pols – precies weet wat je hele lichaam doet? Hoe weet ‘ie wat hij moet meten bij welke sport? In Finland kregen we de kans daar achter te komen, want we gingen op bezoek bij het Huawei Health Lab in Helsinki.

Zo ziet het Huawei gezondheidscentrum eruit

Bij binnenkomst word je begroet door een groot, gouden plakkaat met “Huawei Health Lab Helsinki” erop. Daarachter is een uitgebreide gym met verschillende fitnessapparaten. Allemaal zijn ze voorzien van computers die niet alleen het aantal herhalingen vastleggen, maar ook de kracht en snelheid waarmee een oefening wordt uitgevoerd.

Aan de andere kant van de zaal zijn verschillende ruimtes te vinden. Iedere ruimte is ingedeeld om optimaal verschillende sporten te beoefenen en metingen van het volledige lichaam te doen.

Loop-, fiets-, rolstoel- en rolski-band

Te beginnen in de eerste ruimte met een loopband van bijna drie meter breed; niet alleen om te lopen, maar ook om op te fietsen, rolskiën, rolstoelen en meer. De band is in helling verstelbaar, kan tot vijftig kilometer per uur, heeft verschillende camera’s voor het bestuderen van de bewegingen van de sporter en een televisie vol grafieken.

Dat scherm zien we overigens bij de meeste apparaten. Hierop wordt onder meer de afstand die is afgelegd getoond, maar ook de hartslag en de zuurstofconsumptie van de sporter. Vooral dat laatste is tof, want dat wordt gemeten met een masker die de tijdens het sporten wordt gedragen. Hoe intensiever de activiteit, hoe hoger dit wordt.

Tegenstroomzwembad

In de tweede ruimte stijgt de temperatuur en luchtvochtigheid. In de kamer is namelijk een tegenstroomzwembad gebouwd, met de watertemperatuur op 28 graden Celsius. Zie het als een loopband, maar dan voor zwemmers, waarbij het water van voor naar achter stroomt terwijl de atleet tegen deze stroming inzwemt. Ook hier meten de specialisten zoveel mogelijk parameters tijdens de inspanning, met een Huawei-watch om de pols van de atleet.

Loopband op weegschaal

In de derde ruimte is wederom een loopband te vinden, met hetzelfde masker om zuurstof te meten en het televisiescherm voor de metingen en grafieken. Deze loopband is echt bedoeld voor lopen en rennen en staat daarom op een uniek platform: eigenlijk een heel precieze weegschaal.

Die meet nauwkeurig waar op de loopband er druk wordt gezet tijdens het sporten, zodat de balans en afwijkingen in de bewegingen van een loper kunnen worden vastgesteld. Fun fact: het platform is zo gevoelig, dat ‘ie in de kamer is geplaatst die het verst van de openbare weg buiten is, omdat het anders door langsrijdende auto’s al beïnvloed wordt.

Indoor ski-band

En als laatste de indoor ski-band: wederom en flinke band die verstelbaar is in helling en snelheid, maar nu specifiek voor skiën dankzij de kunststof haren op het oppervlak. Tegenover de atleet is een grote doorkijkspiegel geplaatst. Hierdoor kan de testpersoon zichzelf zien om zijn vorm in de gaten houden, terwijl de onderzoekers vanaf de andere kant kunnen meekijken en metingen doen.

Gegevens uit het Huawei Health Lab trainen jouw horloge

Met alle apparatuur in het gezondheidscentrum van Huawei kunnen zo’n 20 sporten worden beoefend. Waarom de fabrikant niet gewoon naar buiten gaat voor de analyses, lijkt in eerste instantie logisch. De meetinstrumenten zijn niet allemaal super mobiel. Daarnaast komt het vooral neer op het elimineren van extra variabelen, vertelden de specialisten.

Zo kan een zwemmer in een normaal bad van 50 meter maar 20 meter recht vooruit zwemmen. De andere 30 meter zijn nodig voor het keren aan de rand van het bad. Dankzij het stroomzwembad kan de testpersoon rechtuit zwemmen zolang deze het uithoudt, wat Huawei meer bruikbare data oplevert.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de fietsloopband, de ski-baan en de normale loopband, waarbij de helling en snelheid consistent kunnen worden ingesteld om ‘ruis’ op de opgenomen data te voorkomen.

Ook tof: de onderzoekers werken niet alleen met topatleten met een perfecte vorm en jaren ervaring met de sport. Omdat het gros van de gebruikers van Hauwei-wearables geen topatleet is, zoekt het team testpersonen uit verschillende demografieën, op basis van welk onderzoek het doet. Zo rent er de ene dag een beginner op de loopband en de andere dag een professional.

Uiteindelijk schonen de specialisten in het gezondheidscentrum de verzamelde data op, om hier vervolgens leerpunten uit te halen over hoe verschillende lichamen bewegen, energie verbruiken en zich verder gedragen tijdens het beoefenen van een specifieke sport.

Door die gegevens te combineren met die van Huawei’s andere twee gezondheidscentra in China, verbetert de fabrikant het algoritme achter de 100+ sportmodi op haar smartwatches. Zo ook bij de Huawei Watch Fit 4 Pro, die we onlangs uitgebreid hebben getest.

Had jij verwacht dat een fabrikant zo onderzoek doet voor wearables? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina!

