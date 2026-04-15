Deze Google TV Streamer-concurrent komt ook naar Nederland

Amazon heeft een nieuwe mediaspeler aangekondigd. De Fire TV Stick HD laat je gemakkelijk streamen op je televisie en komt ook naar Nederland!

Amazon Fire TV Stick HD officieel aangekondigd

De nieuwe Fire TV Stick HD van Amazon is zojuist aangekondigd. Het streamingapparaatje verschijnt ook in Nederland en kost 44,99 euro. De Fire TV Stick HD is alvast te bestellen via Amazon.nl en wordt op 29 april uitgebracht.

Met de Fire TV Stick HD maak je een domme televisie ‘slim’, doordat je de beschikking krijgt over Fire TV. Dat is Amazon’s concurrent voor Google TV. De software ziet er anders uit, maar werkt vergelijkbaar. Zo kun je gewoon de apps van je favoriete streamingdiensten installeren en die bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.

Denk aan Netflix, Disney Plus, HBO Max, YouTube en natuurlijk Prime Video van Amazon zelf. Op de afstandsbediening zitten twee knoppen om direct Prime Video of Netflix te starten. Je kan de remote ook gebruiken om spraakassistent Alexa iets te vragen of je smart home-apparaten te bedienen.

De Fire TV Stick HD valt vooral op door het compacte formaat. Het apparaatje is kleiner dan zijn voorganger en daardoor makkelijker mee te nemen, als je bijvoorbeeld op reis gaat en daar films en series wil streamen. Je stopt de TV Stick HD in een hdmi-ingang en gebruikt de usb-poort van je televisie om ‘m van stroom te voorzien.

Sneller en stabieler

Volgens Amazon is de Fire TV Stick ook 30 procent sneller dan zijn voorganger, waardoor hij apps sneller opstart en je vlotter door de interface navigeert. Ook nieuw is ondersteuning voor wifi 6 en bluetooth 5.3, wat voor stabielere verbindingen moet zorgen.

De Fire TV Stick HD streamt – zoals de naam al verklapt – alleen in full-hd-kwaliteit en dus niet in 4K-kwaliteit. Daarmee doet het apparaatje denken aan de Chromecast met Google TV (HD), die jarenlang verkrijgbaar was. Die mediaspeler verscheen in 2022 met een adviesprijs van 39,99 euro, maar is inmiddels vervangen door de veel duurdere Google TV Streamer.