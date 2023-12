Android Planet-adventskalender (15 december): win een HomeWizard-pakket t.w.v. 138,95 euro!

Op zoek naar mogelijkheden om je energieverbruik in de gaten te houden? Vandaag maak je in de Android Planet-adventskalender kans op een uitgebreid HomeWizard-pakket waarmee je dat makkelijk doet.

Android Planet-adventskalender

Ben jij wel benieuwd hoeveel stroom je gebruikt of hoe het precies zit met je waterverbruik? Dankzij de slimme meters van HomeWizard houd je dat makkelijk bij en via een handig display check je snel hoe het precies zit met dat verbruik. Er is weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en daarom maak je vandaag kans op een uitgebreid HomeWizard-pakket.

15 december: maak kans op een HomeWizard-pakket

HomeWizard biedt sinds kort de Energy Display aan, waarmee je snel je energieverbruik kunt checken op een overzichtelijk scherm. Je stelt zelf in wat je wil zien en hoe de digitale meters worden getoond.

Al die informatie wordt dankzij slimme sensoren verzameld en daarvan vind je er ook twee in dit te winnen pakket. Het gaat om de P1 Meter, waarmee je inzicht krijgt in je stroom- en gasverbruik en de teruglevering daarvan. Dankzij de slimme watermeter check je ook direct het waterverbruik en de bijhorende kosten.

Op het scherm kies je tot drie verbruiksdoelen en drie aanvullende elementen. Zo kun je bijvoorbeeld je dagelijkse kosten voor gas, stroom en teruglevering bekijken, maar ook hoeveel energie je zonnepanelen opwekken, of wat het precieze energieverbruik is voor het opladen van je elektrische fiets of auto. Al met al genoeg om te ontdekken dus!

We willen HomeWizard bedanken voor het sponsoren van het HomeWizard-pakket! De adviesprijs van deze set bedraagt 138,95 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.