Waarom de Asus Zenfone 10 Marloes’ favoriete smartphone van 2023 is

Nu 2023 bijna voorbij is, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphones van het jaar. Het is de beurt aan Marloes en zij kiest voor de Asus Zenfone 10.

Ik kies voor klein

Allereerst heb ik iets belangrijks op te biechten: ik heb momenteel als eigen smartphone een iPhone 13. Pak de hooivorken, ontsteekt de fakkels, maar wacht: daar is een reden voor. Tot 2022 was ik nog in het bezit van een OnePlus 7T, welke best wel beviel.

Toch hebben Android en ik wat puntjes van aandacht in onze relatie: grote smartphones en kleine(re) handen en broekzakken gaan niet zo best samen. De preek over vrouwenbroeken en er weinig in kunnen meenemen bewaar ik voor een andere keer. Een smartphone van bijna meer dan 6,5 inch is echter best lastig meeslepen als je broekzakken zich er niet voor lenen.

Bij smartphones zoals de Asus Zenfone 10 word ik dus blij: de soepele, clean Android-ervaring in een compacte behuizing is wat ik enorm mis in het huidige landschap.

De Asus Zenfone 10 is klein en heel erg fijn

De Zenfone 10 is mijn favoriete smartphone om het formaat en de prestaties die erin zitten. Zo krijg je bij deze smartphone een 5,9 inch oled-scherm, maximaal 144Hz aan verversingssnelheid en een Snapdragon 8 Gen 2-chip.

Asus heeft met de Zenfone 10 in mijn ogen begrepen wat Android-software moet zijn: bij het in gebruik nemen van de smartphone kun je zelf per onderdeel kiezen of je stock-Android, of de schil van Asus wil gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het volume, het vergrendelscherm en zelfs het scherm voor inkomende oproepen. Je kunt dus kiezen hoe clean je je Android-ervaring wilt hebben.

Ik maak graag foto’s onderweg en thuis, dus is camerakwaliteit wel een belangrijk onderwerp. De camera’s van de Asus Zenfone 10 zijn overdag meer dan gewoon goed. Kleuren komen goed uit de foto’s en met pixel binning blijven details goed te zien. Voor topkwaliteit op het gebied van camera’s zijn er andere merken en smartphones, en dat is prima.

Voeg daar nog eens een vlot design aan toe, met wat modieuze kleuren. En: een koptelefoon-ingang. Noem me old-school, maar het is een reddingsmiddel als ik na een drukke dag met een lege koptelefoon in het ov zit. Oh ja, en draadloos opladen en een laadblok in de doos inbegrepen. Ook niet verkeerd.

Toch nog ff hè

Is de Asus Zenfone 10 als favoriete smartphone ook mijn idee van de perfecte smartphone? Niet helemaal. Waar ik kritisch op ben is het updatebeleid bij deze smartphone: twee nieuwe Android-versies en vier jaar aan beveiligingsupdates. Dit begint al tekort te schieten als je kijkt naar andere toestellen in dit segment. Samsung en Google hebben bijvoorbeeld besloten om hun smartphones voortaan langer van updates te voorzien. De Google Pixel 8 en 8 Pro krijgen namelijk tot maar liefst zeven jaar aan updates volgens het techbedrijf.

Dit zegt wellicht meer over mij dan over het Android-landschap, maar: ik werd paniekerig toen ik in 2022 afscheid moest nemen van mijn OnePlus 7T en naar een andere smartphone moest zoeken. Op dat moment was er een zee aan keuze wat betreft Androids, maar ik voelde met geen enkele een klik. Inleveren op batterijduur, of camera, of updatebeleid: het deed zeer.

Was de Zenfone 10 op dat moment langsgekomen, had ik waarschijnlijk niet de stap naar Apple gemaakt. Lieve Asus, als jullie volgende compacte Zenfone-smartphone een behoorlijk updatebeleid heeft: bel me.