Wat is ‘pixel binning’ nou eigenlijk precies?

Je hebt de term vast weleens voorbij zien komen: pixel binning. Daarmee willen smartphonefabrikanten de kwaliteit van je foto’s verbeteren. Maar wat is het nou precies? Wij leggen het uit!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verstaan we onder pixel binning

Camera’s op smartphones krijgen een steeds hogere resolutie. De OnePlus 10 Pro bijvoorbeeld biedt een 48 megapixel-hoofdcamera, terwijl de Samsung Galaxy S22 een 50 megapixel-lens aan boord heeft. De Galaxy S22 Ultra beschikt zelfs over een 108 megapixel-camera!

Doorgaans gebruik je echter niet de volledige resolutie. Tenzij je daar bewust voor kiest, worden er vier pixels samengesmolten tot ééntje. De Samsung S22 Ultra combineert zelfs negen pixels. Dat heet pixel binning. De drie toestellen hierboven spuwen met de standaardinstellingen dus allemaal foto’s van ongeveer 12 megapixel uit.

Daar is een goede reden voor. Hoewel de camerasensoren op smartphones steeds groter worden, zijn ze nog steeds erg klein in vergelijking met ‘echte’ camera’s. Als je daadwerkelijk foto’s schiet van 108 megapixel, zijn de individuele pixels minuscuul. Dat komt de kwaliteit van je foto bij weinig licht niet ten goede.

Om pixel binning mogelijk te maken is een zogenaamde Quad Bayer-sensor nodig. Die heeft een andere structuur dan een gewone sensor, waardoor kleuren gegroepeerd worden. Vervolgens kan de informatie uit vier afzonderlijke, kleine pixels worden verzameld in één grotere pixel. Die is redelijk vergelijkbaar met de grote pixel van een camera met een lagere resolutie.

Maar… wat is het nut?

Nu kun je je afvragen waarom fabrikanten niet gewoon 12 of 16 megapixel-camera’s gebruiken als ze de sensoren met een veel hogere resolutie toch niet volledig benutten. Het cynische antwoord daarop is: marketing. Al sinds mensenheugenis geldt dat hoe hoger het nummer op de doos is, hoe groter de kans dat mensen het product willen hebben. Dat is echter niet het hele verhaal.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je overdag een zeer gedetailleerde foto wil maken, heeft Samsungs 108 megapixel-camera wel degelijk nut. In onze cameravergelijking tussen de iPhone 12 Pro en de Galaxy S21 Ultra kun je zien dat de Samsung veel scherpere foto’s maakt als je voor de volledige resolutie kiest. Je hebt dan weliswaar een enorm bestand, maar het is fijn dat deze optie bestaat als je de foto gaat printen of een uitsnede wil maken.

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro

Zoals gezegd wordt het voordeel een nadeel zodra de zon ondergaat. De pixels van een 108 megapixel-camera zijn dan te klein om nog voldoende licht op te kunnen vangen. Samsung schakelt de mogelijkheid om de volle resolutie te benutten zelfs uit in het donker. Om toch te kunnen concurreren met camera’s die een lagere resolutie hebben, gebruikt de fabrikant dus pixel binning. Daarmee maak je kleinere, maar mooiere foto’s.

Maandthema: fotografie

De maand mei staat op Android Planet in het teken van fotografie. We laten zien welke smartphones de beste camera’s van dit moment hebben, geven tips en delen onze wensen en verwachtingen over de camera’s van de toekomst.

Heb jij een vraag of onderwerp rond smartphonecamera’s waar we zeker over moeten schrijven? Laat het weten in de reacties of stuur een mailtje naar redactie@androidplanet.nl!