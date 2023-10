Zó lang krijgen de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro updates

Google heeft het updatebeleid bij zijn nieuwe smartphones flink verbeterd. Maar hoelang krijgen de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro nou precies updates? We leggen het je uit!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wie vorig jaar een Pixel 7 of Pixel 7 Pro kocht, kreeg een smartphone waarop Android 13 draaide. Je mocht drie grote upgrades van het besturingssysteem verwachten, tot en met Android 16 dus, en vijf jaar lang beveiligingspatches die je beschermen tegen hackers.

Dat was een redelijk updatebeleid, maar Google is inmiddels voorbij gestreefd door Samsung. Dat biedt bij een groot deel van zijn smartphones vier grote Android-upgrades. Datzelfde geldt voor de duurdere toestellen van OnePlus en recente high-end telefoons van Xiaomi. Er was dus werk aan de winkel voor Google, dat als maker van Android natuurlijk voorop wilde blijven lopen.

Dat is gelukkig ook gebeurd. De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen veel langer updates dan hun voorgangers. Ze draaien uit de doos op het nieuwe Android 14 en mogen maar liefst zeven nieuwe versies van het besturingssysteem verwachten. Je bent dus tot Android 21 (!) verzekerd van de nieuwste functies.

Voor het zorgeloos gebruiken van je smartphone zijn beveiligingspatches misschien nog wel belangrijker. Dat zijn updates die kwetsbaarheden in de software oplossen en je zo beschermen tegen hackers. Die rollen voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro ook zeven jaar lang uit. Alleen de Fairphone 5 doet het met acht jaar nog beter, maar die krijgt dan weer minder nieuwe versies van Android.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android 14

Zoals gezegd draaien de Pixel 8 en Pixel 8 Pro op Android 14. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem. Daarmee kun je bijvoorbeeld meerdere versies van één app op je toestel draaien. Dat is handig als je meerdere accounts hebt op Instagram. Je hoeft dan niet steeds te wisselen. Ook is het mogelijk om de tekstgrootte aan te passen en focust Google op een betere batterijduur.

Binnenkort lees je op Android Planet natuurlijk een uitgebreide review van Android 14, waarin we alle nieuwe functies behandelen.

Wil je op de hoogte blijven? Houd deze website dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Google: