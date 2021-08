Column: Als je belt via de speaker van de smartphone in je hand

Vaak zie ik mensen buiten bellen via de speaker, terwijl ze hun smartphone horizontaal voor hun hoofd houden. Ik heb vragen.

Lees verder na de advertentie.

Bellen via speaker

Dit is mijn eerste zomer met een tuin en dan leef je plots een stuk dichter op je buren. Dan valt er ook wat meer op. Zoals mensen die meerdere keren per dag minuten lang hun katten naar binnen roepen, omdat kleine Marietje blijkbaar echt niet op haarzelf binnen komt huppelen als ze trek heeft.

Of buren die regelmatig in de tuin gaan zitten om te bellen. Op zichzelf niet raar, behalve dat ze massaal bellen via de speaker. Dat betekent dat als ik ontspannen in de tuin zit, of gewoon binnen ben met de ramen open, ik beide kanten van de gesprekken meekrijg.

Zelfs als de familie aan de andere kant van de lijn ondertussen met veel lawaai de vaatwasser aan het uitruimen is, terwijl de buurt zijn best doet om in slaap te vallen.

Fietsen

Het is gedrag waar ik mij al een tijdje over verbaas en ik hoop dat iemand mij kan uitleggen wat het idee erachter is. Waarom zie ik zoveel mensen fietsen of lopen die via de speaker bellen? Het is niet dat ze videobellen. Ze houden het toestel namelijk horizontaal vast, als een ober met een heel klein dienblad voor een heel klein drankje.

Vroeger moesten we de telefoon altijd aan ons oor houden om te bellen en tegenwoordig is dat niet meer het geval. Is het ouderwets om een smartphone tegen je oor aan te leggen? Zoals jonge mensen ook niet meer een vuist met een uitgestrekte pink en duim tegen het hoofd houden als symbool voor bellen?

Zelfs met de mooiste smartphones op de markt, blijft er niets zo schel en irritant als een telefoongesprek over de speaker. Terwijl iedereen in je omgeving mee moet luisteren.

Maar waarom?

Ik hoor dolgraag waarom. Ben je bang dat je make-up op het scherm van je toestel komt te zitten? Dat je kanker krijgt van de telefoon vlakbij je hersenen? Maak jij je zorgen dat de ander je niet goed hoort, omdat de microfoon aan de onderkant van de smartphone zit?

Ik ben namelijk bang dat er een hele andere reden is. In de meeste trashy reality series belt iedereen op deze manier, omdat de camera dan beide kanten van de gesprekken meekrijgt. Mensen kopiëren hun stijl en gedrag vaak aan wat ze zien op televisie. Het zal toch niet…

In plaats van mij aan de buren ergeren, moet ik het wellicht daarom maar zien als mijn eigen privé Keeping Up With the Kardashians. Een wijntje erbij, goed luisteren en mijn best doen om niet te luid te reageren op de plotwendingen.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.