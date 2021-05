Column: De ‘app’ in boodschappen begint zijn scheuren te vertonen

Sinds de coronapandemie bestelt men massaal boodschappen via apps. Daar hoor ik ook bij, maar dit gemak begint zijn scheuren te vertonen.

De ‘app’ in boodschappen

Sinds ik ben verhuisd en bezorgers eindelijk mijn huis kunnen bereiken, ben ik geen supermarkt meer binnengestapt. Dat begon door de pandemie. Ik ergerde mij kapot aan mensen die zich in de supermarkt niet aan de maatregelen hielden. Dat was nog voordat we mondkapjes droegen en mensen gewoon hoestend boven de appels hingen.

Maar inmiddels is het ook gemak. Je kunt op de bank rustig je boodschappen uitzoeken en aanbiedingen inslaan, omdat je het toch niet naar huis hoeft te dragen. Ook word je niet afgeleid door lekkernijen in de schappen of die ‘toevallige’ geur van vers gebakken koekjes.

En naar de supermarkt gaan is ook gewoon gedoe. Het kost tijd, producten zijn vaak uitverkocht en de sterke drank zit achter slot en grendel. Maar boodschappen doen via een app is ook niet alles.

Supermarkten

Ik heb verschillende supermarkten geprobeerd. Picnic had ik wel als optie bij mijn vorige woning, maar inmiddels woon ik zo ver van de Randstad dat de kleine wagentjes mij niet kunnen bereiken.

Crisp is daarnaast een tof concept. Deze online supermarkt bestaat ook alleen als app en heeft enkel lokale producten. Het kost wat meer en is daarom ook geen vervanging voor je wekelijkse boodschappen, maar de kwaliteit is top.

Toch vergeet Crisp bijna elke keer wel iets. De ene keer zijn de hamburgers of burrata niet beschikbaar, blijkt een dag voordat de bestelling wordt bezorgd. Een andere keer miste mijn toetje en later de helft van mijn risotto. Je krijgt dan heel netjes je geld terug en het product de volgende keer gratis, maar ik wil gewoon mijn risotto en hamburgers, omdat ik daar op heb gerekend in mijn planning.

Kwarktas

De Albert Heijn had ik prima ervaringen mee, maar ook dat verloopt niet vlekkeloos. Letterlijk. Enkele weken terug hadden de bezorgers een tas met boodschappen zo stevig op de grond gezet, dat de halve kilo bak magere kwark was gebarsten en de rest er onder zat.

Via de app kun je dan aangeven dat er iets mis is met je bestelling. Je tikt het product aan (kwark) en wat er mis mee is (lek) en je krijgt je geld terug. Mooi dat ik mijn euro terug krijg, maar ondertussen moet ik de rest van mijn boodschappen onder de kraan houden. De app is zo ingericht dat je op alle manieren wordt ontmoedigd om iemand te spreken met je klachten.

Dat boodschappen doen een app zonder menselijk contact niet ideaal is, werd helemaal duidelijk toen deze week mijn boodschappen zonder pardon werden geannuleerd. Om elf uur ‘s avonds kreeg ik een bericht dat mijn bestelling van de volgende dag met voor zeker twee weken aan boodschappen werd geannuleerd door beperkte capaciteit. “Om het goed te maken bieden we je bij je volgende bestelling 10 euro korting aan”. Bedankt, ik zal die korting in stukjes snijden en in de airfryer gooien zodat we wat te eten hebben.

