Column: Ook als je Candy Crush speelt ben je een gamer

Er lijkt een wereld van verschil tussen Call of Duty op een spelcomputer of Candy Crush op een smartphone, maar dat valt best wel mee.

Wie is een gamer?

‘Vrouwen zijn gamers, al hebben ze dat zelf niet door’, kopte RTL Nieuws vorige week met een video waarin vrouwen op straat worden gevraagd of ze gamen. Aanvankelijk zeggen ze van niet, maar zodra ze worden gevraagd of ze smartphonegames zoals Candy Crush spelen, blijken ze toch heel wat uurtjes te gamen.

Het item werd flink bekritiseerd. Allereerst omdat het een extreem ouderwetse invalshoek is. De helft van alle gamers is vrouw en die spelen alle soorten games. Dat is geen unieke vondst of iets van de laatste tijd. Vrouwen maken games en vrouwen spelen games. Hoe erg mannen ook hun best doen om hun aanwezigheid zo vermoeiend mogelijk te maken.

Aan de andere kant reageren gamers die hun hobby willen verdedigen, want die vinden echt niet dat vrouwen die Candy Crush spelen gamers genoemd kunnen worden. Wat een vreemde gedachtegang is, want Candy Crush is een game.

Geestelijke opium

Games is een unieke categorie aan entertainment waar sommige mensen hun identiteit aan verbinden. Er zijn toch zelden filmkijkers of boeklezers op sociale media, die woest worden omdat een vrouw een film kijkt of boek leest. Of iemand die boos wordt dat een ander een boeklezer wordt genoemd, terwijl diegene alleen maar Harry Potter leest.

In China hebben gamers andere dingen om zich druk over te maken. Deze week was namelijk ook in het nieuws dat kinderen in het land nog maar drie uur per week mogen gamen. De bezigheid wordt ‘geestelijke opium’ genoemd en de Chinese regering maakt zich zorgen over gameverslaving. Nu gaat er in China wel veel meer mis in hoe de regering haar bevolking in haar grip houdt, maar games?

Toen ik jong was waren games voor mij een manier om talloze avonturen te beleven en daarmee even te ontsnappen van de echte wereld. Door games heb ik vrienden gemaakt, leren problemen op te lossen en Engels geleerd. Een erg nuttige hobby denk ik zo.

Gamen op Netflix

Doordat games nu veel toegankelijker zijn geworden, is gamen inmiddels net zo normaal als het kijken naar een Netflix-serie. Iedereen kan op hun smartphone gratis een spel als Candy Crush downloaden en spelen.

Het is niet voor niets dat Netflix nu ook games aanbiedt via zijn app. Games zijn voor iedereen. Ik speel nu bijvoorbeeld een game waarin je met mensen datet die kunnen veranderen in zwaarden, waar je vervolgens in kerkers mee vecht tegen happende telefoons en schietende televisies.

Anderen spelen liever een game waarin je elkaar door het hoofd schiet en anderen weer games waarin je snoepjes naast elkaar legt. Allemaal zijn we gamers en we hebben allemaal iets gemeen: niemand van ons zag de twists in deze gametrailer aankomen.

