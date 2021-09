Digitaal afkicken: met deze dumbphones kun je gewoon WhatsAppen

Dumbphones worden steeds populairder. De simpele telefoons zijn ideaal als reservetoestel, of wanneer je van je digitale verslaving af wil. Jammer genoeg kunnen de meeste dumbphones niet overweg met (voor velen) essentiële apps als WhatsApp. Deze simpele telefoons kunnen dat wél.

4 dumbphones mét WhatsApp

Smartphones zijn misschien wel de belangrijkste uitvinding van de afgelopen jaren. Twintig jaar geleden leek het idee om met een zakcomputer rond te lopen nog toekomstmuziek, maar inmiddels kunnen we niet meer zonder.

Of toch wel? Dumbphones zijn aan een (kleine) opmars bezig. Deze ‘domme’ telefoons gaan terug naar de essentie en zorgen ervoor dat je bereikbaar bent, maar dan zonder de verslavingsgevoeligheid.

Het probleem van veel dumbphones is dat ze heel basic zijn. Een simpel bericht versturen via WhatsApp zit er daarom vaak niet in. Gelukkig zijn er ook dumbphones die wél met WhatsApp overweg kunnen. Wij hebben vier van zulke modellen voor je uitgezocht.

1. Nokia 800 Tough

Ontzettend simpel, robuust en een gigantische accuduur van 34 dagen. Dat is de Nokia 800 Tough in een notendop. Hij maakt zijn naam waar en is volledig waterdicht. De behuizing is ontzettend stevig waardoor ook stof geen schijn van kans maakt. Zelfs valpartijen op beton kan het toestel overleven.

En, niet geheel onbelangrijk, de Nokia 800 Tough is een ‘slimme’ dumbphone. Dat wil zeggen dat je een paar apps kunt gebruiken, waaronder WhatsApp. Ook Facebook, Twitter en Google Maps zijn aanwezig. Zelfs de Google Assistent is van de partij, al werkt de stemassistent een stuk minder fijn dan op een moderne smartphone.

Achterop zit een camera, de knopjes van het toetsenbord zijn redelijk groot en het toestel beschikt over belangrijke connectiviteitsopties als wifi, 3G en zelfs 4G. Samenvattend is de Nokia 800 Tough een van de bekendste dumbphones mét WhatsApp.

Bekijk de Nokia 800 Tough bij:

Belsimpel – 128 euro

– 128 euro Bol.com – 103,99 euro

– 103,99 euro Coolblue – 119 euro

2. Nokia 2720 V Flip

Heb je weinig met het klassieke uiterlijk van de Nokia 800, dan is de 2720 V Flip misschien wel iets voor je. Deze ‘fliptelefoon’ heeft twee schermen. Dat is hartstikke handig, want op die manier zie je meldingen binnenkomen zonder dat je het toestel hoeft open te klappen.

Verder is de Nokia-klapper van allerlei moderne gemakken voorzien. De 2720 V Flip kan overweg met WhatsApp, Facebook, Twitter en Google Maps. Ook de Google Assistent is aanwezig.

Ten opzichte van de Nokia 800 Tough is het toetsenbord wel een punt van aandacht. De knopjes zijn namelijk erg klein, waardoor lang niet iedereen het typen een aangename ervaring zal vinden. Wel is het ontzettend fijn om het toestel dicht te klappen na een telefoongesprek.

Bekijk de Nokia 2720 V Flip bij:

Belsimpel – 97 euro

– 97 euro Mobiel.nl – 96 euro

3. CAT B35

CAT kennen we van de uitstekende ‘bouwvakkerstelefoons’. De B35 past precies in dit plaatje, want wie deze telefoon kapotkrijgt verdient een lintje. Het toestel is niet alleen volledig stof- en waterdicht, maar dankzij de militaire certificering ook bestand tegen extreme temperaturen. Een valpartij op beton is geen probleem voor de compacte krachtpatser.

Een ander pluspunt is het besturingssysteem van het toestel. De CAT B35 draait op KaiOS, een alternatief besturingssysteem. Het grote voordeel hiervan is dat je allerlei apps op je dumbphone kunt zetten. KaiOS beschikt onder meer over YouTube, Google Maps en dus ook WhatsApp.

Verder heeft de CAT B35 dual sim, waardoor je twee simkaarten in het toestel kunt stoppen en is ‘ie van de meeste gemakken voorzien. Het grootste nadeel is wat ons betreft het toetsenbord. De toetsen zijn relatief klein, waardoor je regelmatig een verkeerde knop indrukt.

Bekijk de CAT B35 bij:

Belsimpel – 107 euro

– 107 euro Bol.com – 104,95 euro

– 104,95 euro Mobiel.nl – 108 euro

4. Nokia 8110

Een van de tofste dumbphones met WhatsApp is zonder twijfel de 8110 van Nokia. Dit toestel heeft een gekromd design dat van de zijkant iets weg heeft van een banaan. Hij is in twee kleuren verkrijgbaar (geel en zwart) en de toetsen zitten onder het schuifje op de voorkant.

Dat is dan ook direct een groot nadeel van deze dumbphone. Het schuifje zit tijdens het typen van berichten namelijk een beetje in de weg. De Nokia 8110 draait op Android en heeft toegang tot de Play Store. Heel veel apps kun je er niet op kwijt, want de interne opslag zit zo vol.

De Nokia 8110 heeft zowel 4G als wifi. Daardoor is het toestel perfect voor mensen die op zoek zijn naar een reservetelefoon, of juist willen afkicken van hun smartphone. De Nokia 8110 doet namelijk prima wat ‘ie moet doen, bellen en berichten sturen, maar is geen toestel waar je langer dan een paar minuten gebruik van wil maken.

Bekijk de Nokia 8810 bij:

Bol.com – 58,95 euro

– 58,95 euro Amazon – 81,50 euro

Waar moet je rekening mee houden?

WhatsApp werkt dus op bovenstaande dumbphones, maar lees je voor aanschaf wel goed in. De chat-app werkt namelijk heel anders dan op een slimme telefoon. Logischerwijs kun je bijvoorbeeld niet via WhatsApp (video)bellen op een dumbphone. Je kunt berichtjes sturen en ontvangen, maar daar blijft het grotendeels bij.

Daarover gesproken, typen op een dumbphone is niet vergelijkbaar met typen op een smartphone. Helemaal in het begin zul je flink moeten wennen en ben je regelmatig bezig met fouten corrigeren.

Ook belangrijk: software- en updatebeleid. Vrijwel alle telefoonfabrikanten richten zich op het uitbrengen van smartphones. Simpele toestellen staan daardoor op een lager pitje en dat blijkt wel uit het software- en updatebeleid. De meeste dumbphones hebben gebrekkige software-ondersteuning. Ze krijgen bijvoorbeeld slechts sporadisch nieuwe patches (veiligheidsupdates) of worden na een jaar of twee al niet meer bijgewerkt.