‘Moederbedrijf Nokia begonnen aan eigen HMD-smartphones’

HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-smartphones, is begonnen aan een eigen smartphonemerk. Dankzij gelekte renders weten we precies hoe het toestel eruit komt te zien. Je checkt het hier.

‘HMD Global’s eigen smartphone ziet er zo uit’

Halverwege 2023 kondigde HMD Global, het bedrijf dat sinds 2016 beschikt over de licentie van Nokia-smartphones, aan dat ze een eigen smartphonemerk zouden opstarten. Enkele maanden later verschenen er toestelcodes van HMD in de IMEI-database en nu zijn ook de eerste renders van een smartphone gelekt.

Website 91Mobiles wist de digitale afbeelding van de nieuwe HMD-smartphone te bemachtigen, met daarop een tot voorheen onbekend logo: HMD. Het lijkt er dus op dat HMD Global haar nieuwe smartphonemerk zo noemt en als eerste toestel de ‘N159V’ uitbrengt. Dat is het modelnummer, dus hij zal uiteindelijk een andere naam krijgen.

Uit de renders blijkt dat het om een doorsnee smartphone gaat. De (plastic) achterkant is grijs met een glinsterende textuur en links bovenin zien we het rechthoekige, zwarte camera-eiland. Hierop zijn twee lenzen te zien, een flitser en wat tekst. Ook het nieuwe HMD-logo is op de achterkant afgebeeld.

Voorop zien we het scherm met bovenin een uitsnede voor de selfiecamera. Aan de rechter zijkant van de smartphone zien we de aan/uit-knop en volumeregelaars. Onderop het toestel zal waarschijnlijk een usb-c-poort zitten, maar of de smartphone een hoofdtelefoonaansluiting heeft, is onduidelijk.

Op ontwerp na alles onbekend

He design van deze HMD N159V is nu bekend, maar welke specificaties we mogen verwachten, is nog onbekend. Op basis van het ‘goedkope’ uiterlijk van de smartphone is het waarschijnlijk een budgettoestel of middenklasser. De prijs van de HDM-telefoon is ook nog niet bekend.

Volgens bronnen wordt de smartphone in april 2024 aangekondigd en verschijnt hij eerst in India. Anderen zeggen dat ook providers uit de Verenigde Staten al met HMD in gesprek zijn. Eventueel doet HMD Global dus een wereldwijde lancering.

Of en wanneer de smartphone in Nederland verschijnt, is onbekend, maar bij Android Planet houden we je hierover op de hoogte. Voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen nieuws, tips en reviews te missen.

