Dit is de Nothing Headphone (a): betaalbare koptelefoon met bizarre accuduur

Het Britse smartphonemerk Nothing onthult een interessante, betaalbare koptelefoon. De Headphone (a) valt op door de lange accuduur, maar heeft nog meer te bieden.

Nothing Headphone (a) officieel onthuld

Naast de Nothing Phone (4a) komt de fabrikant ook met een nieuwe draadloze koptelefoon. Het gaat om de Nothing Headphone (a), het betaalbare broertje van de Headphone (1) die eerder is uitgebracht. De koptelefoon heeft een schappelijk prijskaartje van 159 euro en is nu te pre-orderen in Nederland. Op 13 maart ligt de Headphone (a) in de winkels.

De koptelefoon verschijnt in vier kleurtjes: wit, zwart, geel en roze. Nothing heeft een aantal concessies gedaan om de prijs te drukken. Zo is de koptelefoon van minder luxe materiaal gemaakt; we zien minder aluminium en meer plastic. Het design van de Headphone (a) is ook speelser, wat je vooral ziet bij de gele en roze uitvoering.

Toch komt het ontwerp wel overeen, met een deels transparante behuizing en vierkante oorschelpen. De koptelefoon wordt zonder opbergcase geleverd. Voor de Headphone (1) werkte Nothing samen met de luidsprekerfabrikant KEF. Dat is bij de Headphone (a) niet meer het geval, want betekent dat Nothing zelf het geluid heeft afgesteld.

Erg lange accuduur

Vooral opvallend aan de Headphone (a) is de erg lange accuduur. Op een volle lading gaat de koptelefoon tot 135 uur (!) mee, mits je de noise cancelling hebt uitgeschakeld. Luister je liever met ANC ingeschakeld, dan moet je de koptelefoon pas na 75 uur opladen. Daarmee gaat de Nothing Headphone (a) veel langer mee dan andere draadloze koptelefoons.

Er is ook een snellaadfunctie aanwezig. Vijf minuten opladen is genoeg om weer acht uur lang muziek te kunnen luisteren (met noise cancelling uitgeschakeld). Zet je de ruisonderdrukking aan, dan heb je na vijf minuten laden genoeg accusap om vijf uur muziek te luisteren. Een volledige oplaadbeurt neemt twee uur in beslag.

Je koppelt de Headphone (a) met de Nothing X-app op je smartphone, waar je toegang krijgt tot onder andere een equalizer. Op de koptelefoon zelf zitten meerdere knopjes en een ‘roller’, waarmee je het volume bedient. Het is ook mogelijk om de koptelefoon bedraad te gebruiken en opladen gaat met een usb-c-kabeltje.

Android Planet is druk bezig met het testen van de Nothing Headphone (a). We publiceren de review over enkele dagen. Houd de website dus in de gaten, of volg ons door op onderstaande knoppen te drukken!