Nothing Headphone (1) review: meer dan alleen opvallend

Schoonheid zit van binnen, maar of dat ook geldt voor de Nothing Headphone (1) lees je in deze review.

Dit is de Nothing Headphone (1) review

De Headphone (1) is de eerste koptelefoon van Nothing. Het Engelse merk is relatief jong en bracht als eerste product een setje draadloze oordopjes uit, gevolgd door meer oordopjes en verschillende telefoons. Weet de fabrikant een goede indruk achter te laten tijdens onze testperiode met zijn eerste koptelefoon, of blijkt het een milde ervaring?

De adviesprijs van 299 euro is in ieder geval niet mild. Daarmee concurreert ‘ie rechtstreeks met de Sony WH-1000XM5 en Sennheiser Momentum 4 Wireless. Dat zijn beide headsets met een premium geluidskwaliteit en bouwmaterialen. Hier lees je of en waarom de Nothing Headphone (1) wel of niet iets voor jou is.

Het reviewmodel van de Headphone (1) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Design en draagcomfort

De Headphone (1) is overduidelijk van Nothing. De fabrikant zet zich al jaren af tegen de standaard tech-ontwerpen en brengt ook met deze headset een uniek ogend product. Ik schat dat één op de drie reacties van vrienden, collega’s en familieleden over het uiterlijk van de headset positief waren tijdens mijn testperiode. Maar, dat is ook waar Nothing al jaren doet: producten maken die opvallen en waarover discussies ontstaan.

De headset zelf heeft aluminium schelpen met een transparante kunststof buitenkant en hoofdband. De rechter oorschelp zit volgebouwd met knoppen, schuifjes en schakelaars, waarover later meer. De kussens in de schelpen en de hoofdband zijn van nepleer en zitten erg comfortabel, al merk je de headset wel altijd zitten op je hoofd.

Dat laatste heeft vooral te maken met het gewicht en de pasvorm van de Headphone (1). Met 329 gram is het geen lichte jongen en de scharnieren van de oorschelpen kunnen maar beperkt bewegen. Heb je een kleiner hoofd, dan sluit de koptelefoon mogelijk niet goed af. Heb je juist een groter hoofd, dan drukt ‘ie tamelijk hard op de zijkanten van je hoofd, wat snel voor irritatie kan zorgen.

Wat je van het ontwerp van de Headphone (1) vindt, is natuurlijk persoonlijk. Het is in ieder geval zeker niet de meest comfortabele headset op de markt. Dat de koptelefoon zo strak op je hoofd drukt, zorgt dan weer wel voor betere ruisonderdrukking.

Krachtige ruisonderdrukking, maar audio vergt verfijning

Voor we het hebben over de geluidskwaliteit van de Headphone (1), geven we graag complimenten naar de ruisonderdrukking en transparantiemodus. Beiden doen ze uitstekend wat ze moeten.

Vanwege de stevige pasvorm sluit de headset goed af en samen met de actieve ruisonderdrukking worden omgevingsgeluiden goed onderdrukt. Tijdens de transparantiemodus hoor je niet alleen je omgeving haarscherp, maar ook jezelf.

Op het gebied van audiokwaliteit slaat Nothing de plank nét mis. Begrijp me niet verkeerd, want de headset komt standaard met een heel vol geluid. Tof voor iedereen die graag naar dancemuziek luistert of explosies in actiefilms wil voelen. Wel beperken deze instellingen de details in rijkere nummers. Gelukkig valt er genoeg te tweaken in de bijbehorende Nothing X-app.

Nothing X-app voor alle extra’s

De Nothing X-app is er al sinds de Nothing Ear (1)-oordopjes en past helemaal binnen de stijl van de fabrikant. Gelukkig gaat dat niet ten koste van de functionaliteit, want er valt een hoop aan de headset te sleutelen. Te beginnen met de equalizer die je verschillende opties geeft om het geluidsprofiel aan te passen.

Standaard staat deze op ‘Evenwichtig’, wat dus zwaarder en doffer klinkt dan je wil. Gelukkig laat de Equalizer je uitgebreid sleutelen met de instellingen, zoals je hieronder kunt zien. Gebruik je deze geavanceerde equalizer? Dan kun je geen gebruik maken van de ruimtelijke audio. Dit laat muziek klinken alsof het in een grotere ruimte afspeelt. Het is geinig, maar klinkt zelden beter dan de equalizer.

Ook is er ‘hoofdtracking’, waarmee muziek vanaf één deel uit de ruimte lijkt te komen, zelfs als je jouw hoofd beweegt. Wederom geinig, maar niet iets om over naar huis te schrijven. Verder kies je zelf wat alle knoppen op de zijkant van de headset doen. Dat zijn er veel, dus je hebt veel keuze om je media te bedienen op je favoriete manier.

Accuduur en opladen

Nothing claimt dat de Headphone (1) een heuse batterijduur tot 80 uur heeft. Let hierbij wel op dat ruisonderdrukking daarbij uitgeschakeld is. Zet je die wel aan, dan neemt de batterijduur af tot 35 uur, wat nog steeds een prima belofte is. Wij haalden dit gemakkelijk tijdens onze testperiode en luisterden meer dan een week lang zo’n vier à zes uurtjes per dag.

Wat opladen betreft hoef je niet lang op de Headphone (1) te wachten. De koptelefoon is volledig opgeladen binnen zo’n twee uur. Geen tijd om zo lang te laden, maar wel een lange reis voor de boeg? Dan heb je met tien minuten laden al genoeg batterij voor meerdere uren. Ook goed om te weten: de headset werkt niet bedraad als de batterij helemaal leeg is.

Conclusie Nothing Headphone (1) review

Met de Headphone (1) probeert Nothing direct te tippen aan de andere premium koptelefoons in de markt. Qua functies komt de headset goed in de buurt en de geluidskwaliteit is standaard prima en erg goed na het instellen van de juiste equalizer. Wel betaal je voor het ontwerp, wat de Headphone (1) veruit het meest uniek maakt. Als deze stijl je wel ligt, is het je eerder de vraagprijs waard. Maar, voor die 299 euro zijn er zeker beter klinkende koptelefoons verkrijgbaar, zoals de Sony WH-1000XM5. Over het algemeen brengt Nothing met de Headphone (1) een sterke eerste koptelefoon die pas bij het merk en we verwachten ook dat vooral echte fans van het merk hem in huis halen.

Nothing Headphone (1) kopen

De Nothing Headphone (1) heeft een adviesprijs van 299 euro en is te koop bij meerdere verkopers. Je kiest uit twee kleuren: lichtgrijs en zwart.

