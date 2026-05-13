Sony onthult Xperia VIII: betere camera’s en nieuw design voor de hoofdprijs

Het nieuwste vlaggenschip van Sony heeft verbeterde camera’s en zit vol met AI. Lees in dit artikel alles over de onthulling van de (peperdure) Sony Xperia 1 VIII.

Sony Xperia 1 VIII officieel onthuld

Precies een jaar na de aankondiging van de Xperia 1 VII komt Sony met zijn nieuwste vlaggenschip. We hebben het over de Xperia 1 VIII, die binnenkort in Nederland verschijnt met een adviesprijs van 1499 euro. Daarmee is de smartphone even duur als zijn directe voorganger.

De Sony Xperia 1 VIII heeft een nieuw design, dat vooral iets hoekiger oogt. Het camera-eiland achterop heeft een nieuwe look gekregen, waarbij de lenzen niet meer verticaal zijn geplaatst. Het eiland steekt ook duidelijker uit de achterkant. De behuizing moet meer grip bieden. Opvallend is dat de Xperia 1 VIII ‘gewoon’ is voorzien van een koptelefoonaansluiting voor bedrade oordopjes of headsets. Ook een losse cameraknop is aanwezig.

Aan de voorkant is veel minder veranderd. De Xperia 1 VIII heeft opnieuw een 6,5 inch-scherm, met aan de boven- en onderkant een dunne rand. Het oled-display heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, ververssnelheid van 120Hz en ltpo-ondersteuning. Door dat laatste kan de telefoon de ververssnelheid helemaal terugschakelen naar 1Hz om energie te besparen.

Het nieuwe vlaggenschip wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de snelste chip van dit moment. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Sony komt daarnaast met een exclusieve uitvoering van de Xperia 1 VIII met 16GB RAM en 1TB opslagruimte. Daarover later meer.

Veel cameraverbeteringen

De 5000 mAh-accu gaat volgens Sony tot twee dagen op een volle lading mee. Is het toestel toch leeg, dan kun je ‘m met maximaal 30 watt opladen. Heel rap is dat niet; veel merken kunnen sneller laden. Sony houdt de oplaadsnelheid echter bewust lager om de accu op lange termijn te sparen.

Bij de camera’s zien we de meeste vernieuwingen. De Xperia 1 VIII heeft achterop drie 48 megapixel-camera’s: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Alle camera’s schieten volgens Sony mooiere foto’s met een beter dynamisch bereik, waardoor je ook in het donker heldere kiekjes maakt.

De telelens, waarmee je ingezoomde kiekjes maakt, heeft een grotere 1/1.56-inch sensor gekregen. De sensor is vier keer groter dan bij de Xperia 1 VII van vorig jaar, waardoor je bij slechte lichtomstandigheden meer details vastlegt. De telelens kan tot 2,7x optisch inzoomen en tot 5,8x digitaal zoomen.

Sony introduceert ook de AI Camera Assistent. Hiermee geeft de smartphone suggesties om je foto’s te verbeteren of aan te passen. Als je de camera’s op een object krijgt, geeft de Xperia 1 VIII suggesties om de kleurstijl te wijzigen, of te kiezen voor een andere lens. Ook kan de telefoon voorstellen om een bokeh-effect (scherpediepte) toe te passen.

De Xperia 1 VIII draait op Android 16, waarbij Sony niet al te veel aan de software aanpast. Het toestel krijgt in de toekomst vier grote Android-versie-upgrades en zes jaar aan beveiligingspatches. Daarmee doet Sony het niet zo goed als fabrikanten zoals Google en Samsung, die vlaggenschepen zeven jaar lang van ondersteuning voorzien.

Sony Xperia 1 VIII prijs en release

De Sony Xperia 1 VIII is vanaf nu (13 mei) te pre-orderen in Nederland. Het vlaggenschip kost 1499 euro en hoort daarmee tot de duurste Android-smartphones van dit moment.

Tijdens de pre-order-periode is er een interessante actie, want je krijgt dan de Sony WH-1000XM6 cadeau. Deze koptelefoon heeft een adviesprijs van 450 euro, maar haal je tegenwoordig voor € 355,06 in huis.

Je kiest uit vier kleuren: zwart, zilver, rood en goud. Sony komt ook met een ‘1TB Native Gold’-versie van 1999 euro, maar die wordt niet in de Benelux uitgebracht.