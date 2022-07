Zien: zo goed is de camera van de Xiaomi 12S Ultra

Op 4 juli presenteert Xiaomi de 12S-serie met drie nieuwe high-end smartphones. Het absolute topmodel, de Xiaomi 12S Ultra, belooft een geweldige camera te krijgen. Het bedrijf deelde alvast wat foto’s die met het toestel zijn gemaakt.

Dit kan de camera van de Xiaomi 12S Ultra

De Xiaomi 12S-serie bestaat uit drie modellen: de 12S, 12S Pro en 12S Ultra. Die laatste is de opvolger van de Xiaomi Mi 11 Ultra en krijgt mogelijk één van de beste smartphonecamera’s ooit. Hij beschikt namelijk over een sensor die maar liefst 1 inch groot is en speciaal voor smartphones werd ontwikkeld. Bovendien gebruikt Xiaomi de héle sensor. Dit in tegenstelling tot de Sony Xperia Pro-I. Die heeft ook een 1 inch-sensor, maar benut slechts een deel daarvan door de relatief kleine lens.

Zo’n grote sensor biedt, in theorie althans, veel voordelen. In het donker vangt de camera toch nog aardig wat licht op, waardoor je scherpere foto’s schiet. Bovendien krijg je een mooiere en vooral natuurlijkere scherpte-diepte. Zo kun je portretten maken met een onscherpe achtergrond zonder te vertrouwen op de softwarematige portretmodus. Hier wat voorbeelden:

Natuurlijk zijn dit zorgvuldig geselecteerde kiekjes die door goede fotografen zijn gemaakt. Waarschijnlijk werden ze ook nabewerkt om de nieuwe smartphone zo voordelig mogelijk voor de dag te laten komen. Toch geven ze een aardig beeld van wat er mogelijk is met dit toestel.

Xiaomi ontwikkelde de camera’s van de 12S-serie met het gerenommeerde Leica. Dat fotografiemerk had eerder een samenwerking met Huawei. Die fabrikant staat al jaren bekend om zijn goede smartphonecamera’s.

Dit moet je weten over de Xiaomi 12S Ultra

Alle modellen uit de Xiaomi 12S-serie draaien waarschijnlijk op de gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Alleen de Ultra-variant krijgt de primaire camera met 1 inch-sensor. Daarnaast vind je nog vele andere lenzen op het toestel, waaronder een 48 megapixel-groothoeklens en een periscopische zoomlens van eveneens 48 megapixel.

Het 6,73 inch-oled-scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De accucapaciteit zou 5000 mAh bedragen. Licht is het toestel dankzij al die technologie helaas niet: met zo’n 234 gram voel je hem zeker in je zak zitten.

