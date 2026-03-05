Nothing heeft op 5 maart 2026 de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro officieel aangekondigd. De smartphones zijn echte midrange-toestellen en bieden prima specificaties voor een niet al te hoge prijs.

Nothing Phone (4a) los toestel of met abonnement

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Nothing Phone (4a) met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Nothing Phone in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Nothing Phone (4a) zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Nothing Phone (4a) met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Nothing Phone (4a) los kopen – Alle prijzen op een rij

Waar vind ik de Nothing Phone (4a) het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste Nothing Phone (4a) aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.