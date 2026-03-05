Nothing Phone (4a) met abonnement: vergelijk hier alle abonnementen

8.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Nothing Phone (4a)
1/8
  • Alle providers. Alle abonnementen. Eén overzicht.
  • Vergelijk snel, kies slim en bespaar direct
  • Combineer en krijg extra klantvoordeel
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je abonnement
Start vergelijken
Ontdek welk Nothing Phone (4a) abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Nothing Phone (4a) met abonnement vanaf € 7,00 per maand met € 312,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Nothing Phone (4a) abonnement dat bij jou past.
Filters
×
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
Kleur
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 750,00
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
Maximale maandprijs
€ 75,00
Looptijd
Provider
Abonnement verlengen
Download snelheid
Filters
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
91 resultaten vanaf € 7,00
Gesponsord
Samsung Galaxy S26
KPN
Met KPN Unlimited: tot €586 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Samsung Galaxy S26 Ultra
KPN
Met KPN Unlimited: tot €837 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 20,21
€ 137,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 7,50 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 20,71
€ 137,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 8,00 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 21,21
€ 137,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 21,46
€ 149,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 8,50 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 21,71
€ 137,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 9,63 p/m
Eenmalig toestel: € 290,00
Gemiddeld p/m: € 21,92
€ 159,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
4d
Hollandsnieuwe
€ 21,25 p/m
Eenmalig toestel: € 12,00
Gemiddeld p/m: € 21,96
€ 77,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
4d
Hollandsnieuwe
€ 21,25 p/m
Eenmalig toestel: € 12,00
Gemiddeld p/m: € 21,96
€ 77,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 9,25 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 21,96
€ 149,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
4d
50Plus Mobiel
€ 6,25 p/m
Eenmalig toestel: € 372,00
Gemiddeld p/m: € 21,96
€ 77,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
4d
Ben
€ 22,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 22,21
€ 125,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Nothing Phone (4a)
Zonder BKR
Nothing Phone (4a)
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
4d
Lebara
€ 10,13 p/m
Eenmalig toestel: € 290,00
Gemiddeld p/m: € 22,42
€ 159,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

Nothing heeft op 5 maart 2026 de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro officieel aangekondigd. De smartphones zijn echte midrange-toestellen en bieden prima specificaties voor een niet al te hoge prijs.

Lees meer over de Nothing Phone (4a)

Lees meer over de Nothing Phone (4a)
Vergelijk alle Nothing Phones

Vergelijk alle Nothing Phones

Is een Nothing Phone (4a) met abonnement goedkoper?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Nothing Phone (4a) in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Nothing Phone (4a) zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een Nothing Phone (4a) met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Ga voor extra korting op je Nothing Phone (4a) met abonnement

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Nothing Phone (4a) met abonnement af dan bieden veel providers extra kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Denk aan dubbele data, gratis (streaming)diensten, hogere internetsnelheid, etc. Zo bespaar je op je maandlasten, geniet je van extra voordeel en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik de Nothing Phone (4a) met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Nothing Phone (4a) aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren