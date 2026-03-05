Nothing heeft op 5 maart 2026 de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro officieel aangekondigd. De smartphones zijn echte midrange-toestellen en bieden prima specificaties voor een niet al te hoge prijs.

Is een Nothing Phone (4a) met abonnement goedkoper?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Nothing Phone (4a) in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Nothing Phone (4a) zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een Nothing Phone (4a) met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Ga voor extra korting op je Nothing Phone (4a) met abonnement

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Nothing Phone (4a) met abonnement af dan bieden veel providers extra kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Denk aan dubbele data, gratis (streaming)diensten, hogere internetsnelheid, etc. Zo bespaar je op je maandlasten, geniet je van extra voordeel en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik de Nothing Phone (4a) met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Nothing Phone (4a) aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.