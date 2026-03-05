Nothing Phone (4a) review: hippe hoogvlieger in het middensegment

Hij werd door de topman van Nothing aangekondigd als ‘complete evolutie’. Of de nieuwe Nothing Phone (4a) ook echt helemaal anders is en of we dat positief vinden, lees je in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (4a) review

Nothing staat bekend als het merk met de unieke designs dat al eerder voltreffers wist af te leveren. Niet alleen met hun vlaggenschepen, maar zeker ook met midrangers als de vorig jaar verschenen Phone (3a) en Phone (2a) uit 2024.

Zoals een collega van mij ooit treffend zei over de Phone (3a): ”Als geen ander weet het Britse bedrijf budget- en midrange telefoons aan te laten voelen als een high-end model.” We vertellen je of Nothing dit knappe kunstje met de splinternieuwe Phone (4a) (adviesprijs 369 euro) weer heeft weten te flikken.

Het reviewmodel van de Phone (4a) in de witte uitvoering is beschikbaar gesteld door Nothing.

Nothing Phone (4a) in het kort

De Nothing Phone (4a) is een prettig toestel dat met gemak je nieuwe daily driver kan worden als jij graag shopt in het middensegment. Nothing bouwt voort op eerdere successen, maar vernieuwt ook links en rechts. Zo zit er een snellere chip en iets grotere accu in het toestel. Verder is de Glyph onder handen genomen. Tot slot is er een kekke nieuwe kleur om uit te kiezen (roze). Het is jammer dat de telefoon soms net niet soepel aanvoelt en bepaalde instellingen heeft die we persoonlijk niet zo handig vinden. Ook is het toestel aan de grote kant en dus minder fijn met één hand te bedienen. Een compacte variant zou echt perfect zijn. Al met al scoort deze Nothing nog steeds een hele dikke voldoende.

Pluspunten Betere chip en accu dan voorganger

Betere chip en accu dan voorganger Weer een fraai design

Weer een fraai design Camera’s weten te overtuigen

Camera’s weten te overtuigen Goede prijs-kwaliteitverhouding Minpunten Aan de grote kant (6,78 inch)

Aan de grote kant (6,78 inch) Soms lichte haperingen

Soms lichte haperingen Updatebeleid wat sober

Ouderwets futuristisch, maar nieuwe Glyph Bar

Waar we bij de meeste telefoons beginnen met de specificaties van het scherm, is dat bij Nothing-telefoons anders. Dat komt omdat de toestelfabrikant de achterkant van hun telefoons standaard voorziet van een opvallende look. Het design is ook bij de Phone (4a) weer ‘ouderwets futuristisch’. In combinatie met het meegeleverde plastic hoesje kan iedereen hiervan meegenieten als ‘ie met het scherm naar beneden ligt.

De Glyph is dit keer van vorm, plek én naam veranderd. Bij de Phone (3a) zat de Glyph Matrix nog in een cirkel rondom het camera-eiland. De Phone (4a) heeft een verticale Glyph Bar rechts bovenaan naast het eiland. De bar bestaat uit zeven vierkante mini-leds waarvan de onderste rood is. Ze zijn tot veertig procent helderder dan bij eerdere modellen.

De Glyph-interface is ooit bedacht om notificaties en oproepen visueel te tonen. Het is hiermee een stil alternatief als je je telefoon niet actief bekijkt, maar op tafel hebt liggen. Als je een video maakt, knippert het rode lichtje. Zo is voor iedereen duidelijk dat er gefilmd wordt. De glyph heeft echter meer functies, bijvoorbeeld als zaklamp of volumebalk. Ook kun je ermee aftellen naar een foto. Geinig, maar we hebben het weinig gebruikt.

Aan het pilvormige camera-eiland lijkt maar weinig veranderd. Het is dus vooral aan de nieuwe Glyph te danken dat je de vorige en nieuwe generatie uit elkaar kunt houden. Na al die aandacht voor de achterkant, kijken we ook nog even naar het scherm. Dat is een amoled-display van 6,78 inch, wat we persoonlijk te groot vinden om prettig met één hand te kunnen bedienen. Jammer, maar geen ramp. Al hadden we liever gezien dat de Phone (4a) een tikkeltje kleiner in plaats van groter was geworden dan de Phone (3a).

Het display is voorzien van Gorilla Glass 7i en een stukje sterker dan het scherm van de Phone (3a). Met een verhoogde pieksnelheid van 4500 nits is dat beter af te lezen in de zon. De zwarte randen rond het scherm zijn wat dik, de bezels daarentegen lekker dun. Dat is een andere verbetering ten opzichte van de voorganger. De Phone (4a) is IP64-gecertificeerd en kan tot 20 minuten worden ondergedompeld in 25 centimeter water.

Soepele prestaties, al zijn er kleine gebreken

Het merk heeft voor de Phone (4a) gekozen voor een Snapdragon 7s Gen 4. Dat is een snellere chip dan in het vorige model, dat het met een 7s Gen 3-chipset moest doen. De nieuwe processor is vlot genoeg voor dagelijks gebruik. Wel moet gezegd dat we de chipset niet maximaal hebben laten werken. Zo hebben we geen zware games gespeeld. Daarvoor moet je echt in een andere prijsklasse je telefoon gaan zoeken.

We waarderen het dat de nieuwste versie van de eigen software van Nothing (OS 4.1, gebaseerd op Android 16) weer minimalistisch oogt, al heeft dat ook nadelen (waarover later meer). De schil is relatief schoon met slechts enkele voorafgeïnstalleerde apps als TikTok, Fitbit en YouTube Music. Die kun je direct verwijderen of verbergen in de Nothing Launcher. Apps die we weinig gebruiken, hebben we naar deze map verplaatst. Dat zorgt direct voor meer rust en overzicht.

Toch vonden we niet alles hosanna. Zo merkten we meer dan eens dat het scherm plotseling draaide en niet makkelijk terug naar normaal te zetten was. Ook hadden we soms lichte haperingen bij het laden van apps of het switchen ertussen. Niks schokkends en wellicht te verwachten als je een middenklasser (en geen twee of drie keer zo duur vlaggenschip test), maar toch iets wat we eerlijk willen benoemen.

Wat je daarnaast moet weten, is dat de icoontjes van de snelle instellingen (screenshot 1 hierboven) geen naam hebben. Minimalistisch en typisch Nothing, maar het heeft niet onze voorkeur. De zaklamp en de vliegtuigstand herkent iedereen nog wel, maar het icoontje van de wifi-hotspot of databesparing zijn wellicht minder bekend. Als je een icoontje even indrukt, verschijnt de naam wel en kun je specifieker dingen instellen. Het is vooral in het begin even wennen, daarna is alles duidelijker.

Ook iets simpels als het schakelen van wifi van 5G kan beter. Zo kun je niet met één tik wifi uitschakelen en met een tweede tik 5G aanzetten. Je komt eerst in een menu waar je dit met schuifjes moet aanpassen en dan nog op ‘Klaar’ moet tikken. Te veel acties om zoiets simpels te regelen. Ook al gaat het maar om een paar seconden extra werk, het verloopt niet echt intuïtief en vertraagt onnodig. Maar, ook dit went na een tijdje.

Het updatebeleid van de Phone (4a) zou iets beter kunnen. Je krijgt drie grote Android-upgrades en wordt dus tot en met Android-versie 19 ondersteund. Beveiligingspatches verschijnen zes jaar lang en dat is een stuk netter. Het updatebeleid is dus niet zo goed als van bijvoorbeeld Samsung, maar wel voldoende. Voor je eigen gebruik van de telefoon red je het waarschijnlijk prima, een volgende eigenaar kan wat tekortkomen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Phone (4a) schiet prettige plaatjes

Zoals gezegd kun je aan de camera-eilanden van de Phone (3a) en Phone (4a) de telefoons nauwelijks van elkaar onderscheiden. Wel zegt Nothing dat de Phone (4a) over een nieuw camerasysteem beschikt dat de mogelijkheden van de vorige generatie overtreft.

In de praktijk komt dat op het volgende keer: een hoofdcamera van 50 megapixel en een telelens met diezelfde resolutie. Met de Phone (4a) kun je tot 3,5 keer optisch zoomen, waar dit bij de (3a) maar 2x was. Dat maakt de telelens een stuk nuttiger, want 2x zoomen lukt meestal ook prima (digitaal) met de hoofdcamera. Maximaal zoomen kan tot 70 keer, al blijft er dan niet zoveel van je plaatjes over. Ook zijn er een groothoeklens van 8 megapixel en selfiecamera van 32 megapixel aanwezig.

Met de nieuwe sensoren kan meer licht gevangen worden, wat moet zorgen voor scherpere foto’ in het donker. Wat brengen de camera’s eigenlijk in de praktijk?

Hoofdcamera

Met de hoofdcamera kun je aardig wat details vangen. De foto’s ogen natuurlijk. Het is niks spectaculairs wat van je scherm knalt, gewoon een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Structuren zijn best goed zichtbaar, zoals de verf op het kunstwerk, de zuignapjes aan de tentakels van de inktvisjes en de smeuïge zoetigheden op het bord.

Telelens

1x zoom 5x zoom 20x zoom

1x zoom 7x zoom 70x zoom

Ook bij ons ingezoomde kiekje van het zwembad is nog verrassend veel detail over. Als een bekende van je daar aan het badderen zou zijn, had je die waarschijnlijk herkend. 70x zoomen is een stuk minder aan te raden, maar de tekst op het hoge gebouw is wel duidelijk leesbaar. AI zal de letters wel herkend en verbeterd hebben. Hoe dan ook, de zoomprestaties vallen zeker niet tegen.

Avondfotografie

Zoals je ziet, is het ook in de avond mogelijk om foto’s te schieten die de moeite waard zijn. Als je de camera laat focussen op een felle lichtbron, krijg je relatief donkere plaatjes omdat de belichting daarop wordt aangepast. Wil je meer details? Focus dan juist op een donker punt. Het verschil is goed te zijn bij de twee foto’s van Casa Batlló.

Ook op de andere foto’s is nog genoeg te zien, al was het daar niet pikkedonker.

Accuduur ruim voldoende

De Nothing Phone (4a) beschikt over de grootste batterij tot nu toe in de (a)-serie van het Britse merk. Deze is 5080 mAh groot. Voor een middenmoter is dat acceptabel. Je komt gerust de dag ermee door, ook bij intensief gebruik. Meestal haalden we de anderhalve dag, soms wel twee dagen. Maar, als je echte toptoestellen gewend bent, moet je net wat vaker naar je lader grijpen. Wel is de accu een tikkeltje groter dan bij de (3a).

Nothing belooft dat je de Phone (4a) in 22 minuut halfvol kunt tanken. We hebben dat getest en met onze 80 watt-lader deden we er 25 minuten over om van 10 naar 50 procent te springen. Helemaal vol laden duurde een klein uurtje. Opladen kan overigens maar met maximaal 50 watt, maar die lader lag even niet op ons bureau. Draadloos opladen is geen optie, maar dat is niet per se vreemd in deze prijsklasse.

Conclusie Nothing Phone (4a)

De Nothing Phone (4a) is een toestel dat zich meer dan staande weet te houden in het competitieve middensegment. Dat is te danken aan zijn prima accuduur, fijne camera’s en relatief schone schil. Wij hebben nauwelijks grote minpunten ontdekt. Wel hadden we enkele lichte haperingen en frustraties in het gebruik, maar eigenlijk alleen in het begin. Kwestie van wennen. Daarnaast is de telefoon groot, daar moet je van houden. Al met al voelt het toestel echter meer premium dan de prijs doet vermoeden, wat knap is. Een ‘complete evolutie’ kunnen we hem niet noemen, maar dat hoeft ook niet. Nothing bouwt gewoon prettig verder op zijn uitstekende voorganger. De Phone (4a) is daarmee een echte allemansvriend die dankzij zijn design weer verre van saai is.

Prijzen en deals Nothing Phone (4a)

Je betaalt minimaal 349 euro voor de Nothing Phone (4a). Daarvoor krijg je 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. De variant met 256GB opslag is vier tientjes duurder. Het topmodel met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kost 429 euro.

De Nothing Phone (4a) is in vier uitvoeringen verkrijgbaar: wit, zwart, blauw en roze.

Nothing Phone (4a) prijzen vergelijken Bekijk product We hebben momenteel geen Nothing Phone (4a) prijzen. Bekijk alle Nothing smartphones. Alle Nothing smartphones met prijzen

Alternatieven voor de Nothing Phone (4a)

In dit prijssegment heb je best wat keuze, maar niet altijd uit de nieuwste modellen. Dit zijn vier smartphones die we je kunnen aanraden als jij rond de 400-500 euro wil uitgeven aan je nieuwe toestel.

Nothing Phone (3A) Pro -> vanaf € 389,-

Een alternatief als je net wat minder geld te besteden hebt. Deze maakt deel uit van de vorige generatie, maar is wel het Pro-model. Hiermee heb je betere camera’s en cameraprestaties te pakken dan met de gewone Phone (3a). Zoals je in onze review kon lezen, zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd die de Phone (4a) objectief de slimmere keus maken vergeleken bij de Phone (3a) en de vergelijkbare Pro-uitvoering.

Toch is de Phone (3a) Pro een goed alternatief, niet in de laatste plaats omdat deze smartphone in 2026 zo goed geprijsd is. Verder zijn veel verbeteringen bij de Phone (4a) miniem. Denk aan een iets grotere accu en hogere pieksnelheid van het scherm, dus daar zul je in het dagelijkse gebruik weinig van merken.

Google Pixel 9 -> vanaf € 489,-

Je hoeft natuurlijk niet voor een Nothing te gaan als je een nieuwe telefoon zoekt. Wat te denken van een Google Pixel? De negende generatie van de Pixel is inmiddels verrassend betaalbaar, maar wel duurder dan de nieuwste Nothing. Voor die meerprijs krijg je beter camera’s, betere software, een langer updatebeleid en een toestel dat degelijker gebouwd is. Verder is het ecosysteem van Google een stuk uitgebreider.

Wel heb je met de Nothing Phone (4a) een smartphone te pakken die natuurlijk een stuk nieuwer is. Het toestel heeft daarnaast een betere batterij en een mooier scherm. Het design is persoonlijke smaak, maar de Nothing valt in ieder geval meer op. Het is de originelere keuze van de twee én zoals gezegd de goedkoopste.

Samsung Galaxy S25 FE -> vanaf € 498,-

Fan van Samsungs hebben met de Galaxy S25 FE een sterke kandidaat als alternatief voor de Nothing Phone (4a). Ook deze telefoon is duurder dan de Nothing. Maar, de chip in de fanuitvoering van de S25 is een stuk rapper en ook voor betere foto’s moet je bij de Samsung zijn. Ook het ecosysteem en updatebeleid zijn in het voordeel van de Zuid-Koreaan.

De schermen zijn vergelijkbaar, maar de Nothing blinkt uit in batterijgrootte. De Samsung is overigens wel draadloos te laden, dus dat is nog een extra voordeel. Het kan de meerprijs dus zeker waard zijn om de S25 FE aan te schaffen, al is de Nothing nieuwer en wellicht meer je smaak qua design en Android-schil.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: