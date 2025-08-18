Ben jij op zoek naar oordopjes met actieve ruisonderdrukking en goede geluidskwaliteit, maar voor een relatief voordelige prijs? Kies dan voor de Galaxy Buds FE. De Samsung Galaxy Buds FE kopen doe je via onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden. Onze prijsvergelijker wordt automatisch up to date gehouden, waardoor je altijd de meest recente aanbiedingen van dit moment vindt.

Wie moet de Samsung Galaxy Buds FE kopen?

Ben je op zoek naar oordopjes met gewoon goed geluid en dito ruisonderdrukking, maar voor een redelijk voordelige prijs? Dan zijn de Samsung Galaxy Buds FE-oordopjes de goede keuze voor jou. Samsung heeft de Buds een adviesprijs van 109 euro meegegeven en dat is aanzienlijk goedkoper dan de adviesprijs van de high-end Galaxy Buds Pro 2 van Samsung.

Ze hebben een ontwerp met een extra ‘wingtip’ die ervoor zorgt dat ze goed in je oren blijven zitten, zelfs als je aan het sporten bent. Uiteraard levert Samsung meerdere maten mee, zodat er altijd eentje bij zit die jou goed past

Waar staat FE voor bij Samsung Galaxy Buds FE?

FE is een afkorting voor Fan Edition en de verschillende apparaten die Samsung met deze afkorting uitbrengt zijn het product van feedback van fans. Ze zitten bomvol met de features waar we fan van zijn, maar vaak voor een wat voordeligere prijs.

Sinds wanneer zijn de Samsung Galaxy Buds FE te koop?

Samsung kondigde de Galaxy Buds FE begin oktober aan en sindsdien zijn ze ook te koop. De oordopjes waren niet alleen, want de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus werden tegelijkertijd gepresenteerd.

Zo werkt de prijsvergelijker

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Gebruik de filteropties nog om alleen het aanbod te zien dat ook daadwerkelijk interessant voor je is. Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding om direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht te komen. Daar bestel je de Samsung Galaxy Buds 2 Pro zoals normaal.