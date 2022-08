De Samsung Galaxy Watch 5 kopen kan vanaf 2022. De smartwatch is weer een stukje beter dan zijn voorganger, de Galaxy Watch 4 en is vooral op het gebied van accuduur een stuk verbeterd. Op deze pagina vind je niet alleen de prijsvergelijker, maar ook wat basisinformatie over je nieuwe aankoop.

Voor wie is de Samsung Galaxy Watch 5 het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Watch 5 is de nieuwste instapmodel smartwatch van Samsung. We zeggen instapmodel omdat er ook een Samsung Galaxy Watch 5 Pro is, die natuurlijk net iets beter is.

Als we de gehele smartwatch markt bekijken, dan behoren beide smartwatches bij het hogere segment van de markt. Hij zit dan ook boordevol met opties en sensoren en daarbij hoort een bepaald prijskaartje.

Mensen die deze gadget kopen, zijn dan ook op zoek naar een uitgebreid slim horloge en zijn bereid daarvoor iets meer te betalen.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Ja, absoluut. Wanneer een smartwatch net nieuw is, wordt door alle aanbieders nog wel de adviesprijs gehanteerd. Na verloop van tijd zal de prijs zakken en dan zakt hij niet bij alle webshops even hard. Je krijgt dan prijsverschillen terwijl het product nog steeds overal hetzelfde is. Het is dan zeker lonend om de prijzen met elkaar te vergelijken zodat je de beste deal pakt.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de voordeligste prijs altijd bovenaan. Let daarbij goed op, want dit gaat dus ook altijd om het minst uitgebreide model. Mochten er verschillende modellen zijn met meer opslagruimte, 5G connectie of andere toevoegingen, dan staan die lager in de prijsvergelijker.

Door de filteropties te gebruiken zorg je ervoor dat je alleen het aanbod ziet dat voor jou relevant is. Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je jouw nieuwe smartwatch zoals normaal.