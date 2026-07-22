Over de Samsung Galaxy Watch 9

De Samsung Galaxy Watch 9 is de nieuwste smartwatch van Samsung en combineert geavanceerde gezondheidsfuncties, uitgebreide sporttracking en slimme mogelijkheden voor dagelijks gebruik. Dankzij het moderne ontwerp en de integratie met het Galaxy-ecosysteem is de smartwatch geschikt voor zowel sporters als dagelijks gebruik.

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De Samsung Galaxy Watch 9 biedt onder andere:

Hartslag, slaap, stress en dagelijkse activiteiten meten

Sporten en workouts nauwkeurig bijhouden

Meldingen, oproepen en berichten ontvangen

Muziek bedienen en apps gebruiken vanaf je pols

Gebruik je de Samsung Galaxy Watch 9 samen met een Samsung Galaxy-smartphone, dan profiteer je bovendien van extra Galaxy AI- en Samsung Health-functionaliteiten. Op deze pagina vind je alle informatie over de smartwatch, inclusief specificaties, actuele prijzen en aanbiedingen.

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