Als je een nieuwe smartphone hebt, wil je natuurlijk de WhatsApp-gesprekken van je vorige telefoon meenemen naar je nieuwe toestel. Android Planet laat je zien hoe dat moet, met een lokale back-up of via Google Drive.

WhatsApp back-up overzetten: WhatsApp of Google Drive?

Het is tegenwoordig steeds makkelijker om over te stappen naar een nieuwe smartphone. Google kan bijvoorbeeld automatisch een back-up maken van belangrijke bestanden, terwijl veel fabrikanten een optie bieden om essentiële informatie snel over te zetten.

Met iets als WhatsApp wil je echter geen risico lopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je WhatsApp back-up te maken en over te zetten naar een nieuw toestel. Met onderstaande tips heb je het zo geregeld.

Google Drive back-up overzetten voor WhatsApp

Gebruik je Google Drive, dan is het overzetten van je back-up de fijnste en meest simpele manier om te gebruiken. Gebruik daarvoor onderstaand stappenplan:

Open WhatsApp en kliks rechtsboven op de drie puntjes; Tik op ‘instellingen’ en kies voor ‘Chats’; Selecteer ‘Chat backup’ en tik op de groene ‘Back up’-knop

Vervolgens wordt de back-up weggeschreven naar de servers van Google. Dat kan een flinke tijd duren, als je een grote chathistorie hebt waarin je ook veel media stuurt. In datzelfde instellingenscherm kun je ook kiezen of je dataslurpende video’s wel of niet wil back-uppen of wel of niet je gegevens wil opslaan via een mobiele dataverbinding.

Tot slot kun je ook aangeven in welke frequentie je de back-up wil maken. Keuze heb je daarbij onder andere uit nooit, dagelijks, wekelijks of ‘alleen als ik er zelf voor kies’.

Lokale back-up overzetten

Geen zin om je gespreksgeschiedenis online op te slaan? Of heb je een oudere back-up die je wil herstellen? Dan kun je ook kiezen voor een lokale back-up. Deze kun je overzetten met een geheugenkaart, of door de map van het ene naar het andere toestel te kopiëren.

Mocht je een micro-sd-kaart in jouw toestel gebruiken, dan kun je het kaartje in je nieuwe toestel stoppen. Als je vervolgens WhatsApp installeert, wordt de laatste back-up van jouw berichten automatisch herkend.

Als je een back-up naar een nieuwe smartphone wil overzetten en geen micro-sd-kaartje tot je beschikking hebt, is het overzetten wat lastiger en heb je een computer nodig. Met onderstaande stappen lukt het uiteraard wel.

Maak een back-up door naar ‘Instellingen, Chats, Chat back-up’ te gaan; Kopieer de map /WhatsApp/ van je smartphone naar je computer via een usb-kabel of synchroniseer ‘m met een cloud-app zoals Dropbox. Bij het kopiëren neem je dan ook alle foto’s en video’s mee; Kopieer deze gehele map vervolgens naar je nieuwe smartphone; Installeer WhatsApp en herstel de laatste gespreksgeschiedenis. Let er wel op dat deze methode alleen werkt als je hetzelfde telefoonnummer gebruikt.

De chat-app maakt iedere ochtend automatisch een back-up en bewaart deze in de WhatsApp-map op je Android-toestel. Mocht je berichten willen herstellen op dezelfde telefoon, kun je WhatsApp altijd deïnstalleren en de app vervolgens weer installeren, waarbij de laatste back-up wordt hersteld.

Om deze wisseltrucs te gebruiken, moet je bij je nieuwe smartphone wel hetzelfde telefoonnummer gebruiken. Interesse in meer van deze handigheidjes over de populaire chat-app? Check dan onderstaande WhatsApp-tips op Android Planet.