Ben je helemaal klaar met WhatsApp? In deze tip leggen we je uit hoe je een WhatApp-account verwijdert. Is dat wat te rigoureus en is het verwijderen van een chatgesprek al genoeg? Ook dat lees je in deze tip.

Verwijder WhatsApp in zes stappen

Je kunt verschillende redenen hebben om WhatsApp niet meer te (willen) gebruiken. Natuurlijk kun je makkelijk de app verwijderen, maar ook je hele WhatsApp-account weggooien. Daarmee verwijder je direct al je chatgesprekken, groepsgesprekken en instellingen. Tevens kan niemand je meer vinden op WhatsApp, want er is immers geen account meer.

Zo verwijder je een WhatsApp-account:

Pak je telefoon en open WhatsApp; Klik rechtsboven op de drie puntjes; Kies ‘Instellingen’ ga naar ‘Account’; Tik op ‘Mijn account verwijderen’; Voer je telefoonnummer in; Tik op de rode knop ‘Mijn account verwijderen’.

Zo verwijder je een WhatsApp-gesprek

Natuurlijk kun je ook alleen een WhatsApp-gesprek verwijderen. Volg de stappen hieronder om een specifiek gesprek weg te gooien.

Pak je telefoon erbij en open WhatsApp; Houd het gesprek dat je wil wissen lang ingedrukt; Tik in de balk die bovenaan verschijnt op het prullenbakje; Tik ‘Media in deze chat verwijderen’ wel of niet aan; Tik op ‘Verwijderen’ en klaar!

Als je de optie ‘media in deze chat verwijderen’ aanvinkt, zorgt dat ervoor dat gestuurde foto’s, video’s, documenten of eventuele audiofragmenten ook verdwijnen van je toestel.

Wil je een groepsgesprek verwijderen? Houd het juiste gesprek dan even ingedrukt, klik op de drie puntjes rechtsboven en kies voor ‘Groep verlaten’. Vervolgens dien je het gesprek weer ingedrukt te houden en kies je voor ‘Verwijderen’.

