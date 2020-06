Op vakantie bellen, sms’en en internetten is sinds 2017 een stuk goedkoper geworden dankzij de afschaffing van roamingkosten. Hoe zit het ook alweer met roaming, en waar moet je opletten? Android Planet praat je helemaal bij in deze opfriscursus.



Opfriscursus: een simpele roaming uitleg

Op vakantie wil je natuurlijke andere dingen doen dan in Nederland, maar sommige dingen kun je moeilijk naast je neerleggen. We hebben het natuurlijk over je smartphone. Eventjes bellen naar het thuisfront, een foto op Instagram plaatsen of het Nederlandse nieuws checken: het is allemaal zo gepiept.

Vroeger moest je hiervoor flink in de buidel tasten, maar tegenwoordig betaal je in principe hetzelfde als in Nederland. Er zijn namelijk wel enkele addertjes onder het gras, die we in dit artikel met je bespreken.

Wat is roaming?

Als je aan het roamen bent, ben je bereikbaar in het buitenland en kun je bellen, sms’en en internetten. Zodra je de Nederlandse grens overgaat maakt je smartphone contact met het netwerk van een lokale provider. Dit is uiteraard niet gratis, en tot 2017 legde je provider de rekening hiervoor bij jou neer. Dit mag niet meer dankzij nieuwe regels van de Europese Unie. Daarom kun je nu overal in Europa bellen, internetten en sms’en vanuit je bundel.

Je kunt je telefoon dus op dezelfde manier gebruiken in Duitsland, Frankrijk of Spanje als in Nederland. Zoals wel vaker zijn er echter wel uitzonderingen op de regel.

De addertjes onder het gras

Zoals gezegd mogen Nederlandse providers geen roamingkosten rekenen voor gebruik in de Europese Unie. Dit betekent dat je nog steeds extra moet betalen wanneer je op vakantie gaat naar bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland. Die landen zijn natuurlijk wel onderdeel van het continent Europa, maar doen niet mee aan de Europese Unie.

Voorlopig behoort het Verenigd Koninkrijk politiek gezien nog bij het EU-gebied, dus zijn ook hier de roamingkosten afgeschaft. Sommige providers hanteren coulante tarieven voor mobiel gebruik in deze landen. Sla hiervoor het contract van jouw aanbieder er nog eens op na.

“Hoe is het daar in Spanje?”

Een ander belangrijke zaak om rekening mee te houden is het feit dat providers je nog steeds extra mogen belasten wanneer je vanuit je eigen land naar andere Europese lidstaten belt. Wanneer jij vanaf je vakantieplek in Spanje naar Nederland belt, is er niets aan de hand.

Echter, bel je vanuit Nederland naar het Griekse hotel om te checken of de reservering in orde is, betaal je deze kosten wel buiten je abonnement. Wederom verschillen deze tarieven per provider.

‘Onbeperkt’ internet: niet helemaal onbeperkt

Heb je een ‘onbeperkt’ abonnement, zoals het Unlimited-pakket van T-Mobile? Dan geldt er een zogenaamde fair use policy. Je mag bijvoorbeeld maximaal 10GB per maand in het buitenland internetten. Daarmee wil de provider misbruik voorkomen, zodat je bijvoorbeeld niet je smartphone als hotspot gebruikt voor talloze andere apparaten.

Ga je over je bundel heen? Dan mag de provider maximaal 7,70 euro per GB in rekening brengen. Bovendien is er vaak een maximum aantal dagen dat je in het buitenland van je bundel gebruik mag maken.

Veel providers hanteren een termijn van 60 dagen. Op die manier wordt voorkomen dat je in het buitenland een goedkoper abonnement afsluit om vervolgens in Nederland te gebruiken, aangezien de regels voor alle providers in de EU gelden.

Zo zet je roaming uit

Ga je op vakantie om helemaal tot rust te komen omdat je in het dagelijks leven al te lang op je telefoon zit? Zo zet je roaming uit:

Ga in het instellingenmenu naar het tabje ‘Draadloos en netwerken’; Tik op ‘Meer’ en selecteer ‘Mobiele netwerken; Verschuif het balkje bij ‘Gegevensroaming’.

Uiteraard moet je nu nog wel de zelfbeheersing hebben om niet een wifi-netwerk op te zoeken.

Conclusie: voordeliger dan ooit

Al met al is de afschaffing van roaming kosten zeer voordelig voor de meeste Nederlanders. Daar waar je vroeger exorbitante bedragen moest afrekenen voor mobiel gebruik in het buitenland, kun je nu gewoon van je bundel gebruikmaken.

Vergelijk Sim Only abonnementen

Er gelden echter wel enkele voorwaarden. Lees je daarom voor vertrek in bij je provider: zo kom je niet voor dure verrassingen achteraf te staan. Fijne vakantie!

