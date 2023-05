Tip: zo bewerk je verstuurde berichten op WhatsApp

Heb je een berichtje verstuurd via WhatsApp, maar zie je na het verzenden dat je een (tik)foutje hebt gemaakt? Vanaf nu kun je berichten tot 15 minuten na het versturen aanpassen. In deze tip op Android Planet lees je hoe dit werkt.

Stappenplan: WhatsApp-berichten bewerken

WhatsApp wordt wereldwijd gebruikt door honderden miljoenen mensen, maar loopt vaak achter met het implementeren van nieuwe functies. Onlangs heeft het bedrijf achter de chat-app toch laten weten te komen met een veelgevraagde feature.

De functie om berichten aan te passen nadat je ze hebt verstuurd, wordt nu uitgerold. Vooralsnog alleen voor zogenaamde bètatesters, maar zeer waarschijnlijk binnenkort ook voor alle andere WhatsApp-gebruikers. Ben je zo’n tester en wil je zelf aan de slag om een WhatsApp-berichtje te editen? Pak je smartphone er dan bij!

Zo pas je berichten aan op WhatsApp (nadat je ze verstuurd hebt)

Open WhatsApp en tik je berichtjes zoals altijd; Foutje gespot? Houd het bericht dan even ingedrukt; Tik rechtsboven op het pen-icoontje; Pas het berichtje aan en druk op de groene knop.

15 minuten de tijd om te bewerken

WhatsApp geeft je vijftien minuten om een berichtje aan te passen. Heb je dat gedaan, dan staat er in het chatgesprek een kleine notitie bij dat het bericht ‘bewerkt’ is. Zo weet jij, maar ook je gesprekspartner(s) dat er iets is aangepast. Gesprekspartners krijgen geen speciale notificatie te zien dat jij een aanpassing hebt doorgevoerd.

WhatsApp brengt de laatste tijd veel meer functies uit. Zo kun je binnenkort aan de slag met vergrendelde chats en de chat-app gebruiken in combinatie met een smartwatch die op Wear OS draait. Mis jij functies die je graag zou willen zien, of ken jij handige opties van bijvoorbeeld Telegram die je ook zou willen zien in WhatsApp? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

