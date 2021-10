Een WhatsApp-bericht inplannen: zo kun je automatisch appen

Is een goede vriend morgen jarig? Het is mogelijk om diegene nu alvast te feliciteren, zonder dat je morgen zelf hoeft te typen. Hoe? Door het inplannen van een bericht via WhatsApp. Zo werkt het.

Tip: Een WhatsApp-bericht inplannen en versturen

Er zitten meer dan genoeg functies en mogelijkheden in WhatsApp, maar toch is de populairste chat-app van Nederland verre van compleet. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een bericht in te plannen zodat deze later, op een door jou gekozen moment, de deur uitgaat. Dit is wel mogelijk bij concurrerende diensten als Telegram.

Gelukkig kun je dit via een omweg wel voor elkaar krijgen. Dankzij de Android-app SKEDit kun je namelijk WhatsApp-berichten inplannen:

Download SKEDit in de Google Play Store; Maak een account; Je moet hierbij onder meer je naam en e-mailadres invullen en een verificatiecode opgeven. Open de SKEDit-app en tik op ‘WhatsApp’; Geef vervolgens toestemming voor de machtigingen waar SKEDit om vraagt; Typ vervolgens je bericht, kies de ontvanger(s) en vertel SKEDit wanneer het appje de deur uit moet; Klaar? Bevestig je keuze.

Je kunt het inplannen van een WhatsApp-bericht zo beknopt of uitgebreid mogelijk maken als je zelf wil. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één bericht naar meerdere contacten tegelijk te sturen.

Ook kun je het bericht diverse keren herhalen, bijvoorbeeld om iemand dagelijks aan iets aan te herinneren. Verder is het eventueel mogelijk om voordat SKEDit een gepland WhatsApp-bericht verstuurt, een laatste bevestiging te krijgen. Op die manier weet je zeker dat alles goed is ingesteld, voordat het berichtje wordt verzonden.

De nadelen van SKEDit

Het is dus technisch mogelijk om WhatsApp-berichten in te plannen, maar wees je wel bewust van de risico’s. SKEDit heeft namelijk een hoop toestemmingen nodig om zijn taak uit te voeren.

Je geeft de app bijvoorbeeld de volledige controle over het telefoonscherm. SKEDit kan alles wat op het scherm gebeurt lezen. Daarbij heeft de app ook de mogelijkheid om acties te bekijken en uit te voeren. Met andere woorden, SKEDit kan namens jou acties uitvoeren (het versturen van een WhatsApp-bericht).

Ook praktisch gezien kleven er meerdere nadelen aan de app. Je moet bijvoorbeeld de schermvergrendeling van je Android-smartphone uitzetten, anders kan SKEDit jouw berichtje niet op het gekozen tijdstip versturen. Dit is natuurlijk verre van ideaal, want door de schermvergrendeling uit te zetten, heeft iedereen toegang tot jouw toestel.

Tot slot stelt SKEDit nog één belangrijke voorwaarde. Je moet namelijk de batterijoptimalisatiemodus van je smartphone uitzetten. Deze modus gaat op veel toestellen vanzelf aan wanneer de accu bijna leeg is, zodat je in ieder geval nog eventjes bereikbaar bent.

