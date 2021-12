Zo stuur je iemand een WhatsApp zonder het telefoonnummer op te slaan

Wist je dat het mogelijk is een WhatsApp-bericht te versturen zonder eerst het telefoonnummer van de ontvanger op te slaan? In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

WhatsApp zonder telefoonnummer op te slaan

Waarom je dit zou willen? Nou, bijvoorbeeld omdat je regelmatig berichten naar nummers verstuurt die je niet per se in je telefoonboek wil opslaan. Helemaal wanneer je dagelijks enkele tientallen appjes moet versturen, loopt je contactenlijst snel vol – iets dat je waarschijnlijk wil voorkomen.

Het is heel simpel om een WhatsApp-bericht te versturen zonder eerst diegenes nummer op te slaan. Volg simpelweg de stappen hieronder.

Pak je smartphone erbij en open een browser-app, zoals Google Chrome; Geef de volgende url in de adresbalk: wa.me/[telefoonnummer] op en druk op ‘Enter’; Het telefoonnummer moet inclusief landscode zijn, maar zonder het plusteken of de cijfers 00. Een (Nederlands) voorbeeld is wa.me/31610411843. Als het goed is, kom je nu op een website van WhatsApp terecht met een groene knop: tik hierop. Je wordt nu direct naar het WhatsApp-gesprek met diegene geleid.

Bovenstaande aanwijzingen zien er op het eerste gezicht een beetje verwarrend uit, maar het went snel. Het werkt trouwens zowel op je telefoon als op je desktop.

Een nadeel is wel dat deze methode alleen werkt in combinatie met de juiste landscode. Wanneer je bijvoorbeeld voor werk veel contact hebt met buitenlandse WhatsApp-nummers, is deze manier dus minder handig.

Alternatieven

Vind je het lastig om verschillende landscodes uit elkaar te halen? Dan kun je een app als WhatsDirect proberen. Deze app doet namelijk precies hetzelfde als bovenstaande methode, met als groot verschil dat je alleen een telefoonnummer hoeft in te vullen. De landscode zoek je er via het uitklapmenu direct bij. Met WhatsDirect kun je ook gelijk een bericht sturen.

Een nadeel van WhatsDirect is dat de app advertenties toont. Wees je er ook van bewust dat het programma toestemming nodig heeft om de netwerkverbindingen van je telefoon te bekijken. In verband met privacy vind je dit wellicht geen fijne gedachte.

