Deze 3 WhatsApp-instellingen moet je uitzetten (voor betere privacy)

Er zijn drie instellingen in WhatsApp te vinden die je het beste kunt uitschakelen als privacy belangrijk voor je is.

Privacy in WhatsApp: zet deze instellingen uit

Hoewel WhatsApp in de basis natuurlijk een app is om berichtjes naar elkaar te sturen, voegt maker Meta regelmatig nieuwe functies toe waardoor je meer kan. Meestal staan deze functies automatisch ingeschakeld, maar als je jouw privacy belangrijk vindt kan het lonen om ze uit te zetten.

1. Chats van externe apps uitschakelen

Sinds kort is het mogelijk om via WhatsApp te chatten met mensen op andere apps. Dat is het resultaat van Europese wetgeving, waardoor Meta verplicht wordt om zijn app open te stellen.

Deze functie kan voor je privacy slecht nieuws zijn, want mensen die je eerder hebt geblokkeerd kunnen je wel via deze andere apps op WhatsApp bereiken. Om daar een stokje voor te steken, doorloop je de volgende stappen in WhatsApp.

Ga naar Instellingen; Tik op ‘Account’; Tik op ‘Externe chats’; Zet de schakelaar uit bij ‘Chataanvragen via externe chats’.

2. Linkvoorbeelden uitschakelen

Het lijkt handig: als iemand een linkje stuurt, zie je direct een voorbeeld van de website voordat je er op klikt. Toch zit hier een verborgen privacyrisico aan vast. Je IP-adres kan namelijk naar de website worden gestuurd voordat je er op hebt geklikt. Om linkvoorbeelden uit te schakelen doorloop je de volgende stappen in WhatsApp:

Ga naar de instellingen; Tik op ‘Privacy’; Tik op ‘Geavanceerd’ onderin het menu; Zet de schakelaar bij ‘ Schakel linkvoorbeelden uit’ op groen.

Let wel op dat deze functie er enkel voor zorgt dat er geen linkvoorbeeld meer wordt getoond als jij een link deelt in een chat. Als anderen een linkje sturen en deze stappen niet hebben doorlopen, dan blijven hun linkvoorbeelden zichtbaar.

3. Voorvertoningen uitschakelen

Met het Privacydisplay op de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra kun je jouw notificaties afschermen van mensen die meekijken, maar de meeste mensen hebben die mogelijkheid niet. Krijg je een notificatie, dan is er altijd een risico dat iemand anders in in je omgeving die kan lezen. Gelukkig kun je deze voorvertoningen ook uitschakelen. Daarvoor doorloop je de volgende stappen in WhatsApp:

Ga naar instellingen; Tik op ‘Meldingen’; Zet het schuifje uit bij ‘ Toon meldingen’.

Het nadeel van deze instelling is dat je elke keer WhatsApp moet openen om te zien wat iemand stuurt, in plaats van dat je het in de notificaties ziet. Toch kan het de moeite zeker waard zijn als je regelmatig bang bent dat iemand iets ziet wat diegene niet moet zien.

Meer privacytips voor WhatsApp

De basisfuncties voor meer privacy op WhatsApp ken je waarschijnlijk al, maar toch is het goed om er nog eens naar te kijken. Zo moet je nadenken of je wil dat anderen zien dat je hun bericht hebt gelezen, met de bekende blauwe vinkjes. Ook kun je instellen of anderen mogen zien wanneer je voor het laatst online was. Natuurlijk kun je ook je live locatie uitschakelen. Hoe je deze opties vindt lees je in dit artikel.

Je kunt ook Geavanceerde privacy voor chats inschakelen. Als je dit doet, dan wordt media niet automatisch opgeslagen op je smartphone, kan de chat niet worden geëxporteerd en kan Meta AI niet uitgenodigd worden in de chat. Lees ook wat je moet weten over WhatsApp, Meta AI en je privacy.