De Motorola Moto G9 Power heeft een enorme 6000 mAh-accu die heel lang meegaat, maar ook een aantal nadelen waar je rekening mee moet houden. In deze videoreview vertellen we je er alles over.

Video van de week: Motorola Moto G9 Power review

Met de Moto G7 Power en Moto G8 Power bracht Motorola de afgelopen jaren overtuigende budgettelefoons uit, die zich – zoals de naam al verklapt – vooral onderscheiden door de accuduur. Daarom is het logisch dat het bedrijf nu met de Moto G9 Power komt, die de grootste accu tot nu toe heeft.

De batterij gaat makkelijk twee dagen mee, ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent. Gebruik je de telefoon wat minder, dan kun je er zelfs drie dagen mee doen. Daarnaast beschikt de Moto G9 Power over vlotte hardware en een prima 64 megapixel-camera.

Toch heeft de smartphone ook duidelijke nadelen, waardoor we ‘m minder snel zouden aanraden dan zijn voorgangers. In de videoreview hierboven praten we je in een paar minuten helemaal bij over de Moto G9 Power. Wil je meer weten? Check dan ook de geschreven Motorola Moto G9 Power review. De conclusie lees je alvast hieronder.

De Motorola Moto G9 Power is een prima budgetsmartphone, maar op sommige punten een achteruitgang als je ‘m vergelijkt met zijn voorganger. Zo is het scherm groter, maar ook veel minder scherp. Daarnaast heb je minder cameramogelijkheden en vinden we het jammer dat ‘ie nog op oude software draait. Het updatebeleid is ook matig.

De accuduur is dan wel weer geweldig en ook de belangrijkste reden om de Moto G9 Power te kopen. Je moet er alleen rekening mee houden met dat het verder een vrij basic smartphone is. Als je daarmee kan leven, dan is de G9 Power zeker de moeite waard, zeker omdat ‘ie maar 199 euro kost. Wil je iets meer, dan kun je nog prima voor de G8 Power gaan, al wordt deze smartphone minder lang ondersteund.

→ Lees de volledige Motorola Moto G9 Power review

