De Motorola Moto G9 Power heeft een geweldige accuduur, maar is niet een vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger. In deze uitgebreide review bespreken we de nieuwste budgetsmartphone met 6000 mAh-accu.

Dit is de Motorola Moto G9 Power review

Bij Android Planet zijn we fan van de Power-telefoons van Motorola. De toestellen onderscheiden zich vooral door de lange accuduur, maar weten vaak ook op andere punten te overtuigen. Zo hebben ze lekker vlotte hardware, een goed scherm en schone versie van Android.

De Moto G8 Power van vorig jaar was een uitstekende smartphone en een flinke verbetering ten opzichte van de G7 Power van het jaar daarvoor. Dit keer doet Motorola wat stapjes terug en dat is jammer, want de G9 Power is op sommige punten een achteruitgang ten opzichte van zijn voorganger. Toch is ‘ie zeker geen verkeerde budgetsmartphone. Hoe het precies zit, lees je in deze review.

Plastic design, (te) groot scherm

Laten we beginnen bij het design van de Moto G9 Power. De smartphone ziet eruit als een echte Motorola-telefoon, maar voelt wel wat goedkoper aan. Dit komt door de plastic behuizing en achterkant, die een ribbel-achtige afwerking heeft. De behuizing is echter stevig, niet echt glad en plastic krast minder snel dan glas.

De Moto G9 Power is wel een hele grote smartphone en niet met één hand te bedienen. Met 221 gram is ‘ie bovendien aan de zwarte kant en daardoor moet je ‘m eigenlijk altijd met twee handen vasthouden. Fijn is dat de behuizing waterafstotend is, waardoor je de telefoon ook prima kan gebruiken als het buiten regent.

Het scherm van de Moto G9 Power meet 6,8 inch en dat is fors groter dan dat van de Moto G8 Power, die een 6,4 inch-display heeft. Een vooruitgang is het niet, en dat komt vooral door de lage resolutie van 1640 bij 720 pixels. Omdat de resolutie lager is dan bij de G8 Power gaat de accu langer mee, maar op dit schermformaat is hd-beeld simpelweg te weinig.

Tekst ziet er een beetje korrelig uit en video’s en foto’s zijn niet superscherp als je ze bekijkt. Het scherm kan wel behoorlijk helder en heeft een gat voor de selfiecamera, wat strak oogt. We hadden echter graag een hogere full-hd-resolutie gezien, ook al loopt de accu daardoor wat sneller leeg.

Hardware is vlot

De hardware van de Motorola Moto G9 Power is gelukkig prima, al is de smartphone niet per se sneller dan zijn voorganger. Onder de motorkap zit een Snapdragon 662-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Snapdragon 662 zien we ook in andere budgettelefoons, zoals de Nokia 5.4, Poco M3 en Motorola’s eigen Moto G9 Play.

De G9 Power is geen snelheidsmonster, maar snel genoeg voor de meeste gebruikers. De meeste apps en games draaien vloeiend op het toestel en door die ruime hoeveelheid opslag kun je veel foto’s, video’s en andere bestanden bewaren. Het toestel is alleen een beetje traag als je foto’s gaat maken, want dan heeft de camera-app moeite om je bij te houden.

De vingerafdrukscanner werkt daarentegen wel goed, maar zit eigenlijk iets te hoog in de behuizing. Dat is vervelend als je kleinere handen hebt.

Verder is de Motorola Moto G9 Power een behoorlijk complete budgettelefoon. Hij heeft een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets, bluetooth 5.0 en nfc voor mobiele betalingen. Ook is er dualsim-ondersteuning en kun je ervoor kiezen om de opslag uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje, als de 128GB aan standaard ruimte niet genoeg is.

Qua software biedt de Moto G9 Power precies wat we van Motorola gewend zijn. Hij draait op een bijna kale versie van Android, met een aantal handige extra’s die in de Moto-app worden verzameld. Het is wel erg jammer (en vooral raar) dat de telefoon nog over Android 10 beschikt, en niet het nieuwe Android 11.

Android 11 is inmiddels een aantal maanden uit, maar Motorola kiest er alsnog voor om de Moto G9 Power met een oudere versie te leveren. Het is vooral zuur dat het bedrijf maar één grote Android-update garandeert en het daarna ophoudt voor de smartphone. Je krijgt dus alleen Android 11 – een versie die al op de telefoon had moeten staan – en daarna is het klaar. Je ontvangt wel langere tijd (minstens tot eind 2022) beveiligingsupdates.

Hoewel we dus het nodige hebben aan te merken op het updatebeleid van Motorola, is de software van de G9 Power wel fijn in gebruik. Motorola kiest voor schone software zonder veel toevoegingen en ook levert het bedrijf nauwelijks eigen apps mee. Hierdoor werkt alles lekker vlot en blijft het geheel overzichtelijk.

Camera’s zijn iets te beperkt

Kijken we naar de camera’s van de Moto G9 Power, dan zijn er grote verschillen met de Moto G8 Power van vorig jaar. Dit toestel had vier camera’s achterop: een 16 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 8 megapixel-telelens en 2 megapixel-macrocamera. De Moto G9 Power heeft er drie en naast een primaire 64 megapixel-camera nog een macro- en dieptelens.

Het ontbreken van de groothoeklens en – in mindere mate – de telelens is jammer en het maakt de Moto G9 Power simpelweg minder veelzijdig dan zijn voorganger. Vooral de groothoeklens is een handige feature die we nogal missen. Daar komt bij dat de macrocamera en dieptesensor van de telefoon erg weinig toevoegen. De macrolens is door de resolutie van 2 megapixel vrijwel nutteloos en heeft ook moeite met focussen. Daardoor is het maken van een close-up best een uitdaging.

Normale camera

Normale camera

Macrocamera

De 64 megapixel-hoofdcamera presteert daarentegen wel goed. De Moto G9 Power maakt scherpe foto’s met veel detail, mooie kleuren en een prima dynamisch bereik, vooral bij genoeg daglicht. In het donker gaat de kwaliteit behoorlijk achteruit, maar dat zien we vaker bij goedkopere Android-telefoons. De nachtmodus maakt donkere kiekjes iets beter, maar je moet geen wonderen verwachten.

6000 mAh-accu is geweldig

De Motorola Moto G9 Power draait natuurlijk vooral om de accuduur en die is dan ook uitstekend. Bij normaal gebruik gaat de telefoon bijna standaard twee volle dagen mee, ook als je ‘m iets intensiever gebruikt. Ben je een lichte gebruiker, dan is drie dagen zonder opladen prima mogelijk.

Dit is ideaal als je vaak vergeet om je toestel op te laden, of je gewoon geen zorgen meer wil maken over de batterij van je smartphone. Het toestel gaat dankzij de lage schermresolutie langer mee dan de Moto G8 Power en hoort qua accuduur bij de absolute top in Android-land.

In het doosje van de Moto G9 Power zit een snellader van 20 Watt en is dat netjes. Het opladen, dat gaat via de usb-c-poort, duurt door die grote accu wel behoorlijk lang, maar daar kunnen we prima mee leven. Zit de telefoon vol, dan hoef je immers een hele tijd niet meer aan opladen te denken.

Conclusie Motorola Moto G9 Power review

De Motorola Moto G9 Power is een prima budgetsmartphone, maar op sommige punten een achteruitgang als je ‘m vergelijkt met zijn voorganger. Zo is het scherm groter, maar ook veel minder scherp. Daarnaast heb je minder cameramogelijkheden en vinden we het jammer dat ‘ie nog op oude software draait. Het updatebeleid is ook matig.

De accuduur is dan wel weer geweldig en ook de belangrijkste reden om de Moto G9 Power te kopen. Je moet er alleen rekening mee houden met dat het verder een vrij basic smartphone is. Als je daarmee kan leven, dan is de G9 Power zeker de moeite waard, zeker omdat ‘ie maar 199 euro kost. Wil je iets meer, dan kun je nog prima voor de G8 Power gaan, al wordt deze smartphone minder lang ondersteund.

Motorola Moto G9 Power kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Moto G9 Power kopen? De smartphone heeft een adviesprijs van 199 euro en is in twee kleuren verkrijgbaar: groen en paars. Check de prijsvergelijker voor een losse Moto G9 Power of ga voor de Moto G9 Power met abonnement.