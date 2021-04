Dit moet je weten over de Motorola Moto G7 Power

De Motorola Moto G7 Power onderscheidt zich van de Moto G7 en Moto G7 Plus door zijn enorme accu. Die heeft een capaciteit van liefst 5000 mAh. Daarentegen moet de G7 Power het wel stellen met minder goed scherm en slechts 32GB opslagruimte. Met een adviesprijs van 209,99 euro is het toestel heel interessant als je een lange accuduur belangrijk vindt. Lees ook over de opvolger van dit toestel, de Motorola Moto G8 Power.

Onderscheidend: grote accu voor grootverbruikers

Hoewel de Moto G7 Power in veel opzichten weinig verschilt van de overige G7-modellen, steekt de 5000 mAh-accu er met kop en schouders bovenuit. Deze accucapaciteit moet voldoende zijn om de telefoon twee tot drie dagen zonder opladen te gebruiken.

Ideaal dus voor mensen die met een gemiddelde smartphone – meestal hangt de capaciteit rond de 3000 mAh – nooit helemaal de dag door komen. Of als je zo min mogelijk wil opladen, omdat je veel onderweg bent bijvoorbeeld.

Door de usb-c-aansluiting ondersteunt de Moto G7 Power bovendien snelladen. Als je telefoon dan toch leeg is, hoef je gelukkig niet zo lang te wachten totdat deze weer volledig opgeladen is. Voor een smartphone in de budgetklasse krijg je zo een puike smartphone als je vooral veel uren maakt op het apparaatje.

Groot scherm en goede chipset

Net zoals de Moto G7 en G7 Plus heeft het Power-model een 6,2 inch-lcd-scherm. Deze heeft wel een lagere resolutie, namelijk 1520 bij 720 pixels tegenover 2270 bij 1080 pixels. Met onder de motorkap een Snapdragon 632-chip en 4GB aan werkgeheugen, kun je rekenen op goede prestaties en soepel draaiende apps en games.

Om de smartphone met grote accu betaalbaar te houden, heeft Motorola naast de schermresolutie ook concessies gedaan op het gebied van de camera. Achterop zit een dubbele camera van 12 en 5 megapixel, maar die is niet zo goed als de camera van de G7 Plus.

Daarnaast krijg je met de Moto G7 Power 64GB aan standaard opslagruimte. Dit is genoeg als je veel apps en/of foto’s wil opslaan. Dit kun je gelukkig ook nog uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Hiermee is het geheugen uitbreidbaar tot 512GB. Tot slot is er een vingerafdrukscanner aanwezig, zodat ontgrendelen snel en gemakkelijk gaat.

Fijne software

De Moto G7 Power draait uit de doos op Android 9.0 (Pie). Motorola-smartphones bevatten een nauwelijks aangepaste versie van het Android-besturingssysteem, op enkele praktisch apps en features na.

Motorola stelt dat alle toestellen uit de Moto G-reeks één grote Android-update krijgen, en twee tot drie jaar beveiligingspatches ontvangen. Die beveiligingsupdates verschijnen eens per twee á drie maanden. De G7 Power krijgt sowieso een update naar het nieuwe Android Q, dat later dit jaar door Google wordt uitgebracht.

Conclusie Motorola Moto G7 Power review

De budgettoestellen van Motorola bieden doorgaans een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en de Moto G7 Power vormt hier geen uitzondering op. De accuduur is waanzinnig goed, de hardware is lekker vlot en de software valt je niet lastig met overbodige apps of functies. De camera’s en het matige updatebeleid van Motorola zijn duidelijke minpunten, maar voor de rest weet dit toestel te overtuigen. In deze prijsklasse is de G7 Power zonder twijfel één van de beste opties.

→ Lees verder in de volledige Motorola Moto G7 Power review

Deze smartphone koop je als… je een smartphone zoekt met een flinke accu die lang mee gaat.