Dit zijn de 5 beste Android-apps en games van de week (editie #15 2022)

Epische veldslagen, een retroversie van Waze en Netflix voor podcasts. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Total War: Medieval II

Total War: Medieval II kwam eerder al uit op de pc, maar is sinds afgelopen week ook speelbaar op Android. In deze historische strategiegame kruip je in de huid van een legercommandant. Aan jou de taak om het vijandelijke leger te verslaan. Dat kun je op de ouderwetse (lees: militaire) manier doen, maar ook door middel van diplomatie.

Je kunt in totaal uit zeventien verschillende fracties kiezen. Ieder volk heeft zijn eigen leger, met unieke gevechtseenheden. Total War: Medievall II staat garant voor honderden uren spelplezier. Kijk vooraf wel even op de website van de ontwikkelaar of je Android-telefoon krachtig genoeg is om de veeleisende game probleemloos te kunnen draaien. Je moet waarschijnlijk sowieso even wennen aan het kleinere scherm om de game op te spelen.

→ Download Total War: Medieval II in de Google Play Store (14,99 euro)

2. Waze

Waze is wat ons betreft een van de fijnste navigatie-apps voor Android. De applicatie, die eigendom is van Google, komt nu met een tijdelijke, geinige functie. Sinds afgelopen week kun je namelijk de zogeheten Retro Mode aanzetten. Zodra je dit doet, krijgt Waze een vormgeving die aan vroeger doet denken.

Je kunt zelf kiezen of je naar de jaren ’70, ’80 of ’90 wil gaan. Ook de geluiden, zoals de stem van de navigatie, worden vervolgens aangepast op jouw keuze. Je zet de Retro Mode aan via het instellingenmenu van Waze. Tik vervolgens op de banner om de modus te starten. Zoals gezegd gaat het om een tijdelijke functie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Retro Mode weer geschrapt wordt.

→ Download Waze in de Google Play Store (gratis)

3. Kombinera

Kombinera is een nieuw puzzelspel van Atari, een bekende naam in de gameindustrie. Het doel is simpel: zorg ervoor dat je ieder bolletje in precies de juiste volgorde inkleurt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want alle balletjes bewegen synchroon. Bestuur je dus één balletje, dan begint ook de rest te bewegen.

De game bevat ruim 300 levels en zoals het een goed puzzelspel betaamt worden de puzzels steeds pittiger. Op een gegeven moment moet je bijvoorbeeld ook obstakels gaan ontwijken en maak je kennis met de unieke vaardigheden van alle verschillende soorten balletjes. Kombinera ziet er bovendien prachtig uit en speelt erg fijn weg, al wordt het spel op een gegeven moment wat monotoon.

→ Download Kombinera in de Google Play Store (6,99 euro)

4. Hundeo

Heb je onlangs een puppy in huis genomen, of kan jouw trouwe lobbes wel wat betere manieren aanleren? Ook daar is een app voor: Hundeo. Deze applicatie zit boordevol artikelen, tips en video’s om je trouwe viervoeter op te voeden. Hundeo richt zich op honden van alle leeftijden: van puppy tot grijze senior.

Niet alleen ziet de app er fris en uitnodigend uit, ook is Hundeo erg toegankelijk. Trucjes en gedragsoefeningen worden stap-voor-stap uitgelegd. Verder beschikt de app over meerdere gezonde recepten voor honden en kun je dagelijks een quiz invullen om jouw hondenkennis te testen. Hundeo is gratis, maar met een abonnement à 2,99 euro per maand ontgrendel je alle functies.

→ Download Hundeo in de Google Play Store (gratis)

5. Podimo

Netflix voor podcasts. Dat is Podimo in een notendop. De van oorsprong Deense app nam onlangs Dag en Nacht Media over, Nederlands grootste podcastmaker, en heeft afgelopen week haar abonnementsdienst uitgerold. Voor 4,99 euro per maand kun je onbeperkt en reclamevrij naar podcastafleveringen luisteren.

Daartussen staan ook een hoop exclusieve podcasts. Populaire shows als De Zelfspodcast, POM, Mr. Big en Alle Geschiedens Ooit zijn voortaan alleen via Podimo te beluisteren. Je kunt de dienst gratis negentig dagen uitproberen. Er is ook een Premium Plus-abonnement à 9,99 euro per maand. Daarmee kun je ook onbeperkt naar audioboeken luisteren.

→ Download Podimo in de Google Play Store (gratis proefperiode)

