In de Play Store worden wekelijks een hoop nieuwe games toegevoegd. Android Planet kijkt terug en kiest de 5 beste nieuwe Android-games van 2020.

Beste Android-games 2020

Het afgelopen jaar is er verrassend veel gebeurd rond smartphonegaming. Allereerst introduceerde Apple zijn abonnement Apple Arcade, exclusief voor Apple-apparaten. Daardoor verschijnen veel sterke games niet meer voor Android, maar enkel voor iOS.

Google heeft echter niet stilgezeten en heeft Play Pass geïntroduceerd. Met dit abonnement kun je een flinke lading games spelen, terwijl je jezelf niet druk hoeft te maken om advertenties of in-app-aankopen. Wij hebben de beste Play Pass-games alvast voor je op een rij gezet.

Daarnaast is 2020 het jaar waarin games streamen echt groot werd. Met Stadia, xCloud en andere diensten, kun je de meest geavanceerde games gewoon op het kleine schermpje van je Android-smartphone spelen.

Maar er worden ook nog genoeg gewone games in de Play Store gepubliceerd. Hele goede games zelfs. Wij zetten de beste games van het jaar nog even op een rijtje.

1. Genshin Impact

De meeste free-to-play-games zijn kleine spelletjes, waarin je al snel met reclames wordt bestookt. Dat is niet het geval met het indrukwekkende Genshin Impact. Het voelt bijna illegaal dat we deze game gratis kunnen spelen.

In Genshin Impact speel je de helft van een tweeling, terwijl de andere helft gevangen wordt genomen door een god. Om je broer of zus te redden, moet je een onbekende wereld in trekken en sterker worden. De game is een rollenspel, gecombineerd met een hoop elementen die je mogelijk kent uit de Nintendo Switch-games The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Dat betekent onder andere dat je een enorme wereld verkent, waarin je alles kunt beklimmen. De game ziet er ook nog een prachtig uit en alle stemmen zijn gewoon ingesproken. Natuurlijk zijn de makers niet gek en word je met een gacha-systeem toch verleid om te betalen. Je kunt echter een hoop spelen zonder ooit een cent uit te geven.

Genshin Impact miHoYo Limited 9,2 (979831 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dead Cells

Android-gamers hebben er lang op moeten wachten, maar de geroemde rogue-like Dead Cells heeft eindelijk zijn weg naar de Play Store gevonden. In deze game werk jij je een weg door steeds moeilijker wordende kerkers. Je speelt als een onsterfelijke krijger, die elke keer weer opnieuw begint als hij dood gaat. Elke keer zijn de kerkers en vijanden helemaal anders, waardoor je altijd op je hoede moet blijven.

Omdat je in deze game snel moet reageren, kun je de digitale knoppen lastig vinden. Daarom is er speciaal voor smartphones een Auto-Hit-modus gemaakt, waarmee de melee-aanvallen vanzelf gaan en jij je enkel nog hoeft te focussen op schieten en ontwijken. Natuurlijk kun je ook gewoon een controller aansluiten. Maar pas op, want de game is zo leuk dat je mogelijk nergens anders meer aan toe komt.

Dead Cells Playdigious 9,6 (17132 reviews) € 8,99 via Google Play via Google Play

3. The Gardens Between

In The Gardens Between kom je terecht op kleine eilandjes waar je doorheen moet zien te lopen. De twee hoofdpersonages lopen automatisch, maar komen telkens obstakels tegen waardoor ze niet verder kunnen. Het doel is elke keer om een lichtbol naar de uitgang te brengen. Jij helpt door de tijd terug en vooruit te draaien en ondertussen acties doen om het eiland te veranderen. De originele puzzels en leuke stijl, combineren tot een van de meest memorabele games van het jaar.

The Gardens Between The Voxel Agents 8,4 (208 reviews) € 5,49 via Google Play via Google Play

4. If Found…

In Found… speel je niet voor de enerverende gameplay, zoals de andere games in dit lijstje. In dit interactieve verhaal ben jij enkel een gummetje, dat het verleden uitwist om het hoofdpersonage verder te helpen. Maar het is wel zonder twijfel het beste verhaal in een game dit jaar. If Found… gaat over je ware zelf zijn en de mensen vinden die je daarbij ondersteunen. De game duurt maar een paar uur, maar blijft daarna nog lang hangen.

If Found ... Player Store Inc. 3,4 (17 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Samorost 2

Elke game van maker Amanita Design is genieten. Samorost 2 is al wat ouder, maar nu ook eindelijk op je Android-toestel te spelen. En dat was het wachten meer dan waard. Je speelt een mannetje op een klein planeetje, dat op avontuur gaat en ondertussen allerlei puzzeltjes op moet lossen om verder te komen. Het kan niet anders dan dat je blij wordt van de stijl, muziek en puzzeltjes van deze game.

Samorost 2 Amanita Design 8,2 (168 reviews) € 0,99 via Google Play via Google Play

Meer games

