Met een Play Pass-abonnement speel je ongelimiteerd een reeks games, maar welke zijn de moeite waard? Wij zetten de beste Play Pass-games op een rij.

Dit zijn de beste Play Pass-games

In de Play Store vind je Play Pass. Dit is een abonnement waarmee je voor een vast maandelijks bedrag toegang krijgt tot honderden games en andere apps. Die apps hebben geen in-app aankopen en advertenties.

Het aanbod is behoorlijk overweldigend. Wij zetten daarom de beste Play Pass-games voor je op een rijtje. Handig als je een gratis maandje Play Pass neemt en in die tijd zoveel mogelijk uit je geld wil halen.

1. Stardew Valley

In Stardew Valley erf je de boerderij van je grootvader. Dit gebouw en het land er omheen hebben wel wat liefde nodig. Je trekt je overall aan, zet een strohoed op en gaat aan de slag. Dat klinkt heftig, maar het resultaat is een bijzonder fijne en rustgevende game, waarin je jouw dagelijkse klusjes doet om de boerderij er weer bovenop te helpen en ondertussen relaties opbouwt met de mensen in het nabijgelegen dorpje.

→ Download Stardew Valley in de Play Store (8,99 euro zonder Play Pass)

2. Terraria

Als je Minecraft kent, weet je ongeveer wat je van Terraria kunt verwachten. In deze game heb je de ruimte om te bouwen wat je wil, door te craften en creatief na te denken. Belangrijker is dat er een flinke wereld vol vijanden klaar ligt om te ontdekken. Combineer creativiteit met avontuur voor eindeloos speelplezier.

→ Download Terraria in de Play Store (5,49 euro zonder Play Pass)

3. Hidden Folks

Het in Nederland gemaakte Hidden Folks is een fijne game voor Play Pass. Je bent er namelijk niet lang mee bezig, maar het is absoluut de moeite waard om een keer gespeeld te hebben. In Hidden Folks duik je in zoekplaatjes, op zoek naar verschillende objecten en figuurtjes. Alles is geinig geanimeerd met leuke geluidjes. Vooral tof om samen met je kinderen te doen.

→ Download Hidden Folks in de Play Store (4,99 euro zonder Play Pass)

4. Monument Valley 1 en 2

Als je denkt aan kwalitatieve smartphonegames, dan denk je al snel aan Monument Valley. De stijl, fijne puzzels en strakke afwerking maken dit een geliefde game voor velen. Nu kun je via Play Pass het eerste en tweede deel spelen. Ideaal. Dit zijn namelijk ook niet de langste games, maar wel titels die je gespeeld moet hebben.

→ Download Monument Valley in de Play Store (2,99 euro zonder Play Pass)

→ Download Monument Valley 2 in de Play Store (5,49 euro zonder Play Pass)

5. Star Wars: KOTOR

Zoek je een groots avontuur en ben je liefhebber van Star Wars, dan hoef je niet verder te kijken dan Star Wars: Knights of the Old Republic. Het is al een wat oudere game, die vroeger op de pc te spelen was. Inmiddels kan het allemaal gewoon op het kleinere scherm van je smartphone. Ondanks de leeftijd heeft de game niets ingeleverd aan kracht.

→ Download Star Wars: KOTOR in de Play Store (10,99 euro zonder Play Pass)

6. Limbo

In een duistere wereld ben jij een klein jochie dat zijn best doet om te overleven. Deze game is al iets ouder, maar heeft inmiddels een hele reeks andere platformspellen geïnspireerd door de mooie stijl, ijzersterke sfeer en manier van spelen. Als je Limbo nog nooit hebt gespeeld, is dit je kans.

→ Download Limbo in de Play Store (5,30 euro zonder Play Pass)

7. Old Man’s Journey

Een oude man gaat op pad, nadat hij een brief met lastig nieuws krijgt. Terwijl je de wereld verandert om de oude man door te laten lopen, krijg je meer te weten over zijn herinneringen. Het resultaat is een prachtige game vol leuke puzzeltjes, mooie omgevingen en met een emotioneel verhaal.

→ Download Old Man’s Journey in de Play Store (5,49 euro zonder Play Pass)

8. 80 Days

Volg een verhaal dat op een unieke manier wordt verteld, waarbij je in een race tegen de klok in tachtig dagen over de wereld reist. De keuzes die je daarbij maakt bepalen of jij het haalt. Je bezoekt allerlei steden, praat met de mensen daar en ontdekt zo mogelijk nieuwe routes of andere mogelijkheden.

