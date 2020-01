Er is altijd wel een excuus om er vaker op uit te gaan. We hebben de beste stappenteller-apps voor je verzameld om je een handje te helpen met het bijhouden van je gezondheid.

Beste stappenteller-apps voor Android

Dat meer beweging goed voor ons is, weten we allemaal. De bekende tienduizend stappen per dag halen is echter lastiger dan het klinkt. Het scheelt als je precies bij kunt houden hoeveel stappen je al hebt gezet. Hierdoor weet je of je nog even een extra ommetje moet maken, of dat je zonder schuldgevoel op de bank kan ploffen.

Om je stappen bij te houden, is een fitnesstracker of smartwatch uiteraard ideaal. Op deze manier houd je al je stappen bij, zelfs als je geen smartphone bij je draagt. Ook zie je op deze manier bij de meeste fitnesstrackers wat je hartslag bijvoorbeeld is en krijg je een algeheel beter beeld van je gezondheid. Is het je echter enkel om je stappen te doen en draag je toch altijd je telefoon bij je? Dan is een stappenteller-app ook prima. Dit zijn de beste voor Android.

1. Stappenteller – Pedometer & Calorieteller

Deze stappenteller presenteert je aantal stappen op een unieke manier. Geen simpel getal of een grafiekje, maar een bol die zich opvult met vloeistof. Op het hoofdscherm zie je ook direct de afstand, het aantal calorieën en de tijd die je hebt gelopen. Ook worden je stappen in een grafiek gezet, waarbij de app vertelt wat je dagelijkse gemiddelde is.

Leuk is dat deze app badges heeft om te verdienen. Dit motiveert je wellicht om net die extra stappen te zetten, omdat je die ene badge met bijvoorbeeld 15000 stappen op een dag wil verdienen. Je aantal stappen zijn ook als widget op je scherm te plaatsen, zodat je de app niet eens hoeft te openen.

→ Download Stappenteller in Google Play (gratis)

2. Google Fit

Google Fit is natuurlijk veel meer dan een stappenteller, maar deze eigen app van Google is wel een fijne. Zo stel je makkelijk in als doel hoeveel minuten je dagelijks wilt bewegen of hoeveel ‘hartpunten’ je wilt scoren. Zo zie je misschien niet precies hoeveel stappen je hebt gezet, maar wel hoelang je bewogen hebt.

De app maakt gebruik van verschillende sensoren en weet zo ook wat voor activiteit je aan het doen bent. Ook kun je zelf allerlei interessante info toevoegen, bijvoorbeeld je gewicht of bloeddruk. Tot slot werkt de app uiteraard ook perfect samen met Wear OS, waardoor je ook alles kunt bijhouden via een smartwatch met die software.

→ Download Google Fit in Google Play (gratis)

3. Pacer: Pedometer & Gewichtsverlies Coach

Pacer is een fijne en minimalistische app, met toch genoeg functies. Het hoofdonderdeel in de app is het zien van je stappen. Je stelt zelf je doel in en de app houdt bij hoe ver je bent. Door naar rechts te swipen zie je jouw calorieën. In dit scherm krijg je ook de mogelijkheid om een workout te starten, bijvoorbeeld dat je van lopen naar joggen en van joggen naar rennen gaat.

Swipe je naar links, dan start je een workout waarbij je locatie via gps nauw bijgehouden wordt. De gratis versie is voldoende voor het bijhouden van je stappen. Tegen extra betaling krijg je meer coaching en data over je voortgang.

→ Download Pacer in Google Play (gratis)

4. Fitbit

Fitbit ken je mogelijk van de verschillende fitnesstrackers, maar je hebt geen armband nodig om je stappen met deze app te tellen. Voeg je een nieuw apparaat toe aan de app, dan kun je ook voor je smartphone kiezen. Dit heet MobileTrack.

Het voordeel van Fitbit is dat de app goed is in connecties met vrienden. Zo kun je met je Fitbit-vrienden challenges starten, waardoor je uiteraard gemotiveerd wordt om het net iets beter dan de rest te doen. Ben je van plan om later alsnog te upgraden naar Fitbit-hardware, dan hoef je alleen de tracker te koppelen aan de app en ga je verder.

→ Download Fitbit in Google Play (gratis)

5. Walkr

Heb je meer motivatie nodig voor je wandelsessies? Dan is Walkr een leuke optie. Deze app maakt een spel van het zetten van je stappen. Door te lopen verminder je de energie die nodig is om planeten te ontdekken.

Is tienduizend stappen per dag dus te vaag om je te motiveren, dan helpt het misschien dat je door een half uur langer te lopen kennis mag maken met één van de tientallen planeten of een vriendelijke alien.

→ Download Walkr in Google Play (gratis)

