Anderhalf jaar na de release van de populaire game Fortnite is het spel nu ook te downloaden in de Play Store. Daarbij heeft de ontwikkelaar een statement uitgebracht, waarin Google de wind van voren krijgt.

Fortnite downloaden via Play Store

Eind 2018 verscheen het populaire spel Fortnite voor Android, maar downloaden uit de app-winkel van Google was er niet bij. Ontwikkelaar Epic Games bood het spel alleen aan via hun eigen website. Dat werd gedaan,omdat ze het niet eens waren met het beleid van de zoekgigant. Die houdt bijvoorbeeld een berg inkomsten achter van in-app aankopen, iets wat Epic Games tegen de borst stuitte.

Volgens Tim Sweeney, ceo van Epic Games, is dat nog steeds het geval. Google vraagt 30 procent afdracht voor aankopen via de Play Store. In een game als Fortnite kun je met echt geld allerlei extra’s kopen om in het spel te gebruiken. Of Google zijn beleid gaat veranderen is nog de vraag; dat is de zoekgigant namelijk al meerdere keren gevraagd.

Vanaf nu is het spel wel te downloaden in de Play Store. Dat is een keuze waar Epic Games nog steeds niet helemaal achter staat, maar wel eentje die volgens de ontwikkelaar noodzakelijk is. Volgens Epic Games doet Google er namelijk alles aan om software die buiten de app-winkel om wordt gedownload tegen te gaan.

Zo haalt de ontwikkelaar de vervelende pop-ups aan, die je ziet als je iets wil downloaden en installeren via een externe bron. Daarnaast wordt Google Play Protect genoemd, volgens Epic Games een manier van Google om software te blokkeren die niet via de Play Store wordt geïnstalleerd.

Download Fortnite voor Android

Fortnite is vanaf nu dus makkelijk te downloaden in de Play Store. Als speler van de game merk je trouwens niks van de afdracht aan Google van in-app aankopen. Je kiest een bepaald aantal V-Bucks (de in-game-valuta) die je wil hebben en betaalt daar een vast bedrag voor.

→ Download Fortnite in de Play Store (gratis met in-app aankopen)

Downloaden van Fortnite via de website van Epic Games zelf is ook nog steeds mogelijk, waarover we al eerder een uitleg schreven.

Ga op je Android-telefoon naar de website van Epic Games, de ontwikkelaar van het spel; Tik op ‘Get started’ en daarna op ‘Download’; Wacht totdat het apk-bestand is gedownload en druk op ‘Installeren’; Geef eventueel toestemming voor het installeren van onbekende apps; De game begint nu met downloaden.

Ben jij van Plan om Fortnite te gaan downloaden uit de appwinkel van Google of speel je het al langer en heb je het zelf geïnstalleerd? Laat het ons weten in de reacties!