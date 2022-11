Quick Cursor is dé app die je nodig hebt voor een grote smartphone

Het grootste deel van de smartphones heeft een scherm dat met één hand niet meer normaal te bedienen is. Fabrikanten zelf bieden vaak een eenhandige modus, maar je kunt natuurlijk ook de Play Store induiken. Quick Cursor is wat ons betreft dan zeker het bekijken waard.

Quick Cursor: de oplossing voor grote schermen?

Je kent het vast wel, het display van je toestel is zo groot dat normaal bedienen gewoonweg twee handen vereist. Dat is niet altijd mogelijk en dan kun je vaak uitwijken naar de speciale eenhandige modus. Daarbij wordt de interface vaak wat verkleind en richting een bepaalde hoek aan de onderkant geschoven. Zo kun je met je duim nog wel bij de notificatiebalk, snelle instellingen of widgets aan de bovenzijde van het scherm.

Niet elke fabrikant biedt zo’n functie en stiekem is het best wel zonde om niet je hele scherm te gebruiken. De handige app Quick Cursor is dan misschien wel de oplossing en wij hebben de gratis variant een tijdje gebruikt. Zoals de naam al verklapt kun je met die app een simpele cursor tevoorschijn toveren, zodat je makkelijk het hele scherm kunt bedienen.

Kwestie van de app installeren en de juiste toegangsrechten geven. Vervolgens kun je de cursor oproepen door vanaf een van de zijkanten te vegen. De cursor bedien je met je duim die juist weer op de onderkant van het scherm ligt. Dat werkt in de praktijk precies zoals je verwacht en een menu openen of een stapje terug doen in de instellingen werkt prima.

Op mijn telefoon is ingesteld dat ik vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden moet vegen om het snelle instellingen-menu te kunnen zien. Dat werkt prima met Quick Cursor, kwestie van met de cursor naar de bovenkant vegen en het lijkt net of ik ‘m omlaag trek.

De precieze plek vanaf waar je moet vegen om de cursor op te roepen kun je in de app wat aanpassen. Andere opties waarvoor je kunt kiezen zijn vanaf welke zijde je dit wil laten werken en ook de snelheid van de cursor is aan te passen. De app is in vele talen te gebruiken, maar Nederlands is niet van de partij.

Genoeg van de cursor? Hij verdwijnt na enkele seconden als je ‘m niet gebruikt, maar je kunt er ook naast klikken, zodat ‘ie direct weg is. Gebruik je trouwens geen virtuele knoppen, maar veegbewegingen om je telefoon te bedienen? Dan is het even opletten en goed instellen wanneer een veeg vanaf de zijkant Quick Cursor opent.

Quick Cursor Pro biedt legio mogelijkheden

Wel word je verleid om de Pro-variant van de app aan te schaffen die heel wat meer mogelijkheden biedt. Daarbij kun je onder andere het uiterlijk van de cursor aanpassen en meer tikopties instellen voor je duim. Ook kun je denken aan het maken van screenshots, het in- of uitschakelen van de zaklamp of het afspelen van media.

Andere mogelijkheden zijn het kunnen werken met de drie virtuele knoppen aan de onderkant van het scherm, mits je die hebt ingesteld natuurlijk. Tot slot kun je denken aan aanpassingen aan de intensiteit van trillingen of visuele feedback bij het gebruik van de cursor. Kosten hiervoor bedragen eenmalig 2,49 euro.

De applicatie is meer dan 100.000 maal gedownload en heeft een gemiddelde score van een 8,8. Fijn is ook dat de ontwikkelaar vrij actief is, de laatste update is van slechts een paar dagen geleden.

Quick Cursor: One-Handed mode Sergiu Șandor Gratis via Google Play via Google Play

