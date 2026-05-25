Heb jij KPN? Dan verandert er binnenkort iets belangrijks

KPN verandert per 1 juni 2026 de algemene voorwaarden voor vrijwel alle abonnementen. Heb je een mobiel abonnement van de provider, dan betaal je daardoor standaard 1 euro meer per maand voor een nieuwe beveiligingsdienst, ongeacht of je die daadwerkelijk gebruiken. Wie het niet eens is met de wijzigingen, heeft nog tot die datum de tijd om kosteloos op te zeggen.

Nieuwe voorwaarden, hogere maandelijkse kosten

KPN voegt per 1 juni 2026 de dienst ‘Extra Veilig Mobiel’ standaard toe aan alle mobiele abonnementen. Het gaat om een malwarefilter op het netwerk van de provider, dat voorkomt dat je onveilige websites bezoekt. De functie is niet automatisch actief: je moet die zelf inschakelen om er gebruik van te maken.

Toch betaal je er wel standaard voor. Ongeacht of je de functie inschakelt, rekent KPN vanaf 1 juni 1 euro extra per maand. Dat geldt zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten. Wie zijn factuur al hoog vindt, heeft dan ook reden om de nieuwe voorwaarden grondig door te lezen.

Maximale prijsverhoging en andere wijzigingen

Naast de verplichte toevoeging legt KPN in de nieuwe voorwaarden een plafond vast voor toekomstige prijsverhogingen. Naast de jaarlijkse inflatiecorrectie kon de provider al extra verhogingen doorvoeren, maar daar zit voortaan een limiet aan: maximaal vijf procent of 3 euro per maand.

De momenten waarop de inflatiecorrectie wordt toegepast blijven ongewijzigd: voor vaste abonnementen op 1 juli en mobiele abonnementen op 1 oktober. Ook gaat de inlevertermijn voor apparaten van KPN na het beëindigen van een contract fors omlaag, van drie maanden naar één maand. Verder verduidelijkt KPN wat de aansprakelijkheid van de provider is bij storingen. Dat geeft klanten meer houvast op het moment dat er iets misgaat met de dienstverlening.

Kosteloos opzeggen vóór 1 juni 2026

Bij elke extra prijsverhoging die KPN doorvoert, blijven klanten contractvrij. Je zit dus niet automatisch vast aan hogere kosten en kunt bij elke verhoging kosteloos vertrekken.

Klanten die het niet eens zijn met deze nieuwe voorwaarden, mogen hun contract kosteloos beëindigen vóór 1 juni 2026. De Nederlandse wetgeving verplicht providers namelijk om klanten bij nadelige wijzigingen boetevrij te laten opzeggen, ook als je nog midden in een meerjarig contract zit. Na 1 juni vervalt dat recht en gelden de normale opzegregels weer.

Dit is een handige uitweg voor klanten die de extra euro per maand liever niet betalen. Controleer je huidige contract en vergelijk wat andere providers te bieden hebben vóór de deadline verstrijkt. Zo maak je een weloverwogen keuze zonder onverwachte kosten.

