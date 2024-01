MediaMarkt BTW-vrije dagen 2024: de beste Android-acties op een rij

Is je smartphone aan vervanging toe of wil je een smartwatch om je pols? Wat voor gadget je ook zoekt, bij MediaMarkt haal je ze tijdens de BTW-vrije dagen voordelig in huis. Dit zijn de beste deals.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

BTW-vrije dagen MediaMarkt 2024: beste deals onder elkaar

MediaMarkt heeft weer een aantal toffe producten geselecteerd, waaronder Samsung-smartphones en Sony-koptelefoons, die je tijdelijk extra voordelig in huis haalt. De winkel betaalt de BTW voor je en dat levert jou weer een extra zakcentje op. De BTW-vrije dagen zijn er tot en met 28 januari.

De genoemde prijzen gelden alleen tijdens de actieperiode. Is de voorraad op, dan heb je helaas pech. Op is namelijk écht op.

Geen 21 procent, maar 17,36 procent voordeel

Hoewel MediaMarkt de BTW voor rekening neemt, betekent dat niet dat je 21 procent voordeel krijgt. In werkelijkheid is dat wat lager: 17,36 procent. Hoe dat precies zit, leggen we aan je uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel, je koopt een product dat normaal 242 euro kost. Die prijs bestaat uit 200 euro voor het product en 42 euro aan BTW (21 procent). Tijdens de BTW-vrije dagen hoef je die 42 euro niet te betalen. Dat is dus een voordeel van 17,36 procent op het totaalbedrag van 424 euro.

Smartphones in de aanbieding

Als jouw huidige smartphone niet meer oplaadt of een kapot scherm heeft, dan is het waarschijnlijk tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe. Onder andere de populaire Samsung Galaxy S23-serie en A54 zijn met voordeel te koop, maar ook toestellen van andere merken als Motorola, Xiaomi en Oppo.

Samsung-smartphones

Overige smartphonedeals

Smartwatch-deals

Een smartwatch is een verlengstuk van je smartphone. Met zo’n slim klokje om je pols weet je zeker dat je nooit meer een belangrijk belletje mist, ook als je even niet in de buurt van je telefoon bent. Tijdens én na het sporten is hij ook ideaal, want hij houdt alle gezondheidswaarden voor je bij.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloze koptelefoons, oordopjes en speakers

Muziek luisteren wordt leuker als je een goede koptelefoon of fijne draadloze oordopjes hebt. Die haal je tijdens de BTW-vrije dagen extra voordelig in huis. Zo haal je bijvoorbeeld de uitstekende Bose QuietComfort 45-koptelefoon met voordeel in huis.

Tablets in de aanbieding

Kijk je jouw favoriete series en films het liefste op de bank via een tablet, maar is die aan vervanging toe? Om je te helpen bij je keuze hebben we de beste tablet-aanbiedingen van MediaMarkt hieronder opgesomd.

Smart home-deals

Maak je huis slimmer met de volgende intelligente gadgets. Onderweg naar huis zet je alvast de verwarming aan met de Google Nest Learning Thermostat, of breng sfeer in je huis met de Philips Hue-lampen. Dit zijn de beste smart home-deals tijdens de BTW-vrije dagen bij MediaMarkt.

Nog véél meer BTW-vrije dagen deals

Zit er niets voor je tussen of wil je nog meer inspiratie op doen? Het assortiment van MediaMarkt is enorm uitgebreid. Let op: de actie is alleen geldig tijdens de actieperiode tot en met 28 januari en op deelnemende producten. Informatie en voorwaarden vind je in de winkel en op mediamarkt.nl.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!