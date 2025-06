Exclusief: kortingscode voor de nieuwste Samsung-telefoons en Watches én kans op prijzen (ADV)

Op 9 juli staat er een groots Galaxy Unpacked-evenement gepland van Samsung, dus er komen weer nieuwe smartphones én smartwatches aan! Wij hebben exclusieve kortingscodes voor je geregeld en je maakt kans op heel veel prijzen.

Galaxy Unpacked: Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE komen eraan

Samsung organiseert op 9 juli weer een Galaxy Unpacked-event. Daarin worden doorgaans nieuwe apparaten aangekondigd. Meestal is het in juli de beurt aan de foldables en watches. We gaan er daarom vanuit dat het gaat om de Galaxy Watch 8-serie (inclusief Watch 8 Classic), Z Fold 7 en Z Flip 7. Volgens geruchten komt daar bovendien een nieuw toestel bij: de Galaxy Z Flip 7 FE.

Bij Belsimpel hebben we exclusieve kortingscodes voor je geregeld. Die scoor je door je in te schrijven via dit Google-formulier. Vervolgens sturen we je eenmalig een mail met daarin je kortingscodes. Die zijn geldig zodra de nieuwe telefoons en smartwatches verkrijgbaar zijn op 9 juli tot en met 27 juli 2025.

Kijk mee met Belsimpel en win toffe prijzen

Kijk bovendien zeker samen met Belsimpel via hun livestream naar Galaxy Unpacked! Die zal te zien zijn via YouTube, Facebook en Instagram. Tijdens de stream word je bijgepraat over alles wat met de nieuwe Samsung-producten te maken heeft, ontvang je nóg meer voordeel en maak je kans op toffe prijzen. Denk aan het allernieuwste toestel en 10x een smartwatch.

Galaxy Z Fold 7: dunste foldable tot nu toe?

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is hoogstwaarschijnlijk de dunste foldable ooit. Volgens geruchten wordt ‘ie slechts 3,9 millimeter dik als hij uitgevouwen is en 8,2 millimeter dichtgeklapt. Ook is het scherm groter geworden, want er zijn nog nauwelijks schermranden te bekennen op het coverscherm. De Fold 6 beschikt over een 6,3 inch-coverscherm, terwijl de opvolger naar 6,5 inch groeit. Ook de binnenkant is wat groter: 8,2 inch in plaats van 7,8 inch.

Daarnaast zijn de camera’s naar verluidt flink verbeterd en krijg je nu de beschikking over een 200 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en een telelens, waarmee je tot tien keer optisch inzoomt.

Galaxy Z Flip 7 en voor het eerst Flip 7 FE

Voor de Z Flip 7 heeft Samsung waarschijnlijk ook een groter coverscherm in petto van 4 inch en daarmee doe je meer zonder de telefoon te hoeven openklappen. Het scherm aan de binnenkant zal ook wat groter zijn. Welke chipset hij gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal tussen een Exynos 2500 of Snapdragon 8 Elite gaan.

Volgens geruchten zit er voor het eerst een Fan Edition van de Z Flip 7 in de pijplijn. Dit zou een goedkopere variant zijn van de reguliere versie, met hoogstwaarschijnlijk een oudere chip en kleiner scherm. Het lagere prijskaartje maakt het een aantrekkelijke optie voor jou als je eens een foldable wil proberen.

Ook nieuwe smartwatches: Galaxy Watch 8 Classic is terug

Naast nieuwe vouwtelefoons, kondigt Samsung rond deze tijd ook vaak nieuwe smartwatches aan. Dit jaar zou het daarmee alweer de beurt zijn aan de Galaxy Watch 8-serie met de reguliere Watch 8, maar ook de Classic-uitvoering is weer terug.

Beide smartwatches krijgen naar verluidt een nieuw ontwerp, waarbij het slimme klokje niet meer rond gaat zijn. Wat het dan wel wordt, is nog niet helemaal duidelijk. De accu’s zullen weer wat groter zijn én er komen misschien nieuwe AI-functies om je gezondheid nauwlettend in de gaten te houden.

Krijg hier alvast je exclusieve kortingscode

Wil jij één van de nieuwe Samsung-apparaten in huis halen? Let dan goed op! Van Belsimpel hebben we exclusieve kortingscodes gekregen. Deze zijn geldig van 9 tot en met 27 juli 2025. Schrijf je in via het Google-formulier hieronder en we mailen je eenmalig met de vouchercodes.

