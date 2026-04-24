Weekenddeal terug bij Ziggo: gratis Bol-cadeaubon (of PlayStation 5 óf Nintendo Switch 2)

Het is een tijdje geleden, maar Ziggo heeft dit weekend weer een weekenddeal. Naast de bestaande aanbieding van de gratis PlayStation 5 of Nintendo Switch 2, kies je nu ook voor een Bol-cadeaubon van 400 euro.
Ziggo Weekenddeal: gratis Bol-cadeaubon van 400 euro
De laatste weekenddeal bij Ziggo is al een poosje geleden, dus de provider vond het weer eens tijd. Tot en met 27 april krijg je een gratis Bol-cadeaubon bij je nieuwe internet en tv-abonnement. Dit is in aanvulling op de aanbieding die al een tijdje loopt, waarbij je een gratis PS5 of Nintendo Switch 2 krijgt.
Kan je niet kiezen? Dan heb je ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor twaalf maanden lang 50 procent korting. Waar je ook voor kiest, je ontvangt zes maanden een gratis streamingdienst naar keuze (opties zijn HBO Max, Disney Plus en Videoland).
Deze prijzen betaal je voor je Ziggo-abonnement
Kies je voor één van de welkomstcadeaus, dan betaal je de normale prijs. Liever korting? Je betaalt de prijs die we hieronder bij “Gemiddelde maandprijs” hebben vermeld. Zou je kiezen voor twee jaar Wifi Start en TV Start, dan berekenen we dit als volgt:
- 12 maanden x 26,75 euro = 321 euro
- 12 maanden x 53,50 euro = 642 euro
- 321 euro + 642 euro = 963 euro
- 963 euro / 24 maanden = 40,13 euro per maand
|Internet & TV pakket
|Normale prijs
|Gemiddelde maandprijs bij 24 mnd
|Korting bij 24 maanden
|Gemiddelde maandprijs bij 12 mnd
|Korting bij 12 maanden
|Wifi Start & TV Start
|53,50 euro
|40,13 euro
|321 euro
|40,13 euro
|160,50 euro
|Wifi Middel & TV Complete
|67 euro
|50,25 euro
|402 euro
|50,25 euro
|201 euro
|Wifi Groot & TV Max
|87,50 euro
|65,63 euro
|525 euro
|65,63 euro
|262,50 euro
|Wifi Extra Groot & TV Max
|92,50 euro
|69,38 euro
|555 euro
|69,38 euro
|277,50 euro
Ons advies: kies voor cadeau bij de kleine abonnementen
Zoals je hierboven in het schema ziet, ontvang je meer korting dan de waarde van de Bol-cadeaubon vanaf Wifi Middel met TV Complete als je gaat voor 50 procent korting. De Nintendo Switch 2 heeft een waarde van 489 euro, waardoor deze bij de Wifi Start- en Middel-abonnementen gunstig is.
De PlayStation 5 (t.w.v. 600 euro) blijft bij alle abonnementen de betere deal. Maar, natuurlijk blijft hier van kracht: kies de aanbieding die het beste bij jou past.
Deze internet en tv-pakketten kies je bij Ziggo
Vooral sportliefhebbers zitten goed bij Ziggo. Naast je welkomstcadeau krijg je ook zes maanden lang gratis toegang tot Disney+, HBO Max of Videoland. Bovendien zit standaard Ziggo Sport in je tv-pakket, waar regelmatig grote voetbalwedstrijden en andere sporten worden uitgezonden.
De volgende internetsnelheden zijn beschikbaar:
- Wifi Start – tot 100 Mbit/s: perfect voor licht internetgebruik zoals e-mailen en webpagina’s bekijken of kleine huishoudens. Denk hierbij aan studenten of families met twee personen;
- Wifi Middel – tot 400 Mbit/s: ideaal voor het streamen van films en series op meerdere apparaten. Past goed bij gezinnen tot ongeveer vier personen;
- Wifi Groot – tot 1000 Mbit/s: geschikt voor grotere huishoudens die vaak tegelijk streamen, gamen of werken vanuit huis;
- Wifi Extra Groot – tot 2000 Mbit/s: een pakket voor mensen die intensief gebruik maken van internet, bijvoorbeeld vanwege smart home-apparaten of gewoon omdat je nooit te kort wil komen.
